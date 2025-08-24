RRB Group D 2025: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी, अब लाखों छात्रों को एग्जाम डेट का इंतजार, जानें क्या है एग्जाम पैटर्न?

RRB Group D 2025 Admit Card: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप डी 2025 भर्ती परीक्षा का इंतजार लाखों उम्मीदवार कर रहे हैं। इस परीक्षा के जरिए रेलवे में 32,438 पदों पर भर्ती की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और अब उम्मीदवारों को सिर्फ परीक्षा तारीख और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है।