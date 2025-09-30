Patrika LogoSwitch to English

RRB JE Notification 2025: रेलवे ने जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए निकाली भर्ती, 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

Railway Jobs: इस भर्ती के माध्यम से कुल 2570 पदों को भरा जाएगा। इनमें डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) और केमिकल एवं मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के पद भी शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 30, 2025

RRB JE Recruitment 2025

RRB JE Recruitment 2025(Image-railway Official)

RRB JE Recruitment 2025: रेलवे में लगातार अलग-अलग पदों के लिए भर्तियां निकलती रहती है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अब जूनियर इंजीनियर (JE) पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

RRB JE Notification 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 2570 पदों को भरा जाएगा। इनमें डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) और केमिकल एवं मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के पद भी शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

RRB JE Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्यूनिकेशन ब्रांच में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। JE (IT) और CMA के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका डिटेल नोटिफिकेशन में मिलेगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय किया गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

Railway Bharti: सैलरी और चयन प्रक्रिया

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 पे मैट्रिक्स के अनुसार 35,400 रुपये हर महीने वेतन मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन 4 चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1), कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-2), डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं।
परीक्षा में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे।
सामान्य जागरूकता (General Awareness)
गणित (Mathematics)
सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग (General Intelligence & Reasoning)
सामान्य विज्ञान (General Science)
तकनीकी क्षमताएं (Technical Abilities)

शिक्षा

Published on:

30 Sept 2025 06:52 pm

Hindi News / Education News / RRB JE Notification 2025: रेलवे ने जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए निकाली भर्ती, 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UPPSC PCS Prelims: यूपी पीसीएस के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

UPPSC PCS Prelims Admit card
शिक्षा

अब तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड इस नेता के नाम

Bihar
शिक्षा

Indian Women Cricketers: महिला क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं आप? इन 10 सवालों के जवाब देकर लगा सकते हैं अंदाजा

Indian Women Cricketers, Indian women cricketers quiz, Women cricket in India, Indian women cricket facts,
शिक्षा

Patwari Exam Result: पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब घोषित होंगे परिणाम

अजमेर

Top 7 Medical Courses: 12वीं के बाद डॉक्टर बनने की है चाहत? ये 7 मेडिकल कोर्स हैं बेस्ट

Best medical courses after 12th, Medical courses after 12th without NEET, Top medical courses in India, Doctor courses after 12th, Courses to become a doctor after 12th,
शिक्षा
