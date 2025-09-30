RRB JE Notification 2025: रेलवे ने जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए निकाली भर्ती, 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्यूनिकेशन ब्रांच में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। JE (IT) और CMA के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका डिटेल नोटिफिकेशन में मिलेगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय किया गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।