Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

RRB NTPC Intimation Slip 2025: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए जारी हुई इंटिमेशन स्लिप, यहां से करें डाउनलोड

RRB NTPC Exam City slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC CBT‑2 परीक्षा के लिए शहर सूचना स्लिप जारी कर दी है। आप आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाकर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 04, 2025

RRB NTPC Intimation Slip 2025, RRB NTPC CBT 2 city intimation slip, RRB NTPC exam city slip 2025, RRB NTPC 2025 slip download, RRB NTPC CBT 2 admit card link,

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए जारी हुई इंटिमेशन स्लिप। (Image Source: Gemini AI)

Railway NTPC 2025 CBT 2: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने स्नातक स्तरीय सीबीटी-II शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। सीबीटी-II परीक्षा के लिए ई-कॉल लेटर/एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर, 2025 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। सीबीटी-I परिणाम 19 सितंबर, 2025 को जारी किया गया था।

कैसे करें डाउनलोड

  • सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाएं ।
  • होमपेज पर, "सीबीटी-II सूचना पर्ची और कॉल लेटर" पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
  • लॉगिन पर क्लिक करें और आपकी सूचना पर्ची और कॉल लेटर स्क्रीन पर आ जाएगी।
  • इन्हें डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

आरआरबी एनटीपीसी 2025 खाली पदों का विवरण

आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती अभियान का उद्देश्य विभिन्न स्नातक और स्नातक स्तर के पदों पर 11,558 रिक्तियों को भरना है।

स्नातक स्तर के पद

  • मुख्य वाणिज्य एवं टिकट पर्यवेक्षक: 1,736
  • स्टेशन मास्टर: 994
  • मालगाड़ी प्रबंधक: 3,144
  • कनिष्ठ लेखा सहायक एवं टाइपिस्ट: 1,507
  • वरिष्ठ लिपिक एवं टाइपिस्ट: 732
  • वाणिज्यिक और टिकट क्लर्क: 2,022
  • लेखा क्लर्क और टाइपिस्ट: 361
  • कनिष्ठ क्लर्क और टाइपिस्ट: 990
  • ट्रेन क्लर्क: 72

ध्यान रखें ये बातें

  • ये इंटिमेशन स्लिप आपका हॉल टिकट नहीं है। यह केवल परीक्षा शहर, केंद्र का शहर और संबंधित विवरण बताती है। हॉल टिकट (admit card) अलग से जारी होगा।
  • अगर लॉगिन विवरण भूल गए हों, तो Forgot Password / Reset विकल्प का उपयोग करें।
  • सभी विवरण (नाम, परीक्षा शहर, समय आदि) स्लिप में सही हों। गलती पाए जाने पर RRB से तुरंत संपर्क करें।

ये भी पढ़ें

Bihar STET Admit Card 2025: इस तारीख को जारी होगा एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड
शिक्षा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

04 Oct 2025 11:19 am

Hindi News / Education News / RRB NTPC Intimation Slip 2025: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए जारी हुई इंटिमेशन स्लिप, यहां से करें डाउनलोड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

AIIMS Vacancy 2025: एम्स दिल्ली में कई पदों के लिए निकली भर्ती, 2 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

AIIMS Recruitment 2025
शिक्षा

Anganwadi Bharti 2025: यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के पदों पर होगी भर्ती, 65 हजार से ज्यादा पद भरेंगे, योग्यता 12वीं पास

UP Anganwadi Bharti
शिक्षा

MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस में ASI और Subedar की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

MP Police Vacancy 2025, MP Police ASI Recruitment 2025, MP Police Subedar Vacancy 2025, MPESB Police Recruitment 2025, MP Police Bharti 2025, Madhya Pradesh Police job 2025,
शिक्षा

Bihar STET Admit Card 2025: इस तारीख को जारी होगा एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड

Bihar STET 2025 Admit Card, STET Admit Card release date 2025, Bihar STET Hall Ticket 2025, STET 2025 exam date,
शिक्षा

MP SET Notification 2025: इन विषयों के लिए होगी राज्य पात्रता परीक्षा, देख लें नोटिफिकेशन

MP SET 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.