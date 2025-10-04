RRB NTPC Intimation Slip 2025: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए जारी हुई इंटिमेशन स्लिप, यहां से करें डाउनलोड

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए जारी हुई इंटिमेशन स्लिप। (Image Source: Gemini AI)
Railway NTPC 2025 CBT 2: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने स्नातक स्तरीय सीबीटी-II शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। सीबीटी-II परीक्षा के लिए ई-कॉल लेटर/एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर, 2025 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcd.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। सीबीटी-I परिणाम 19 सितंबर, 2025 को जारी किया गया था।
आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती अभियान का उद्देश्य विभिन्न स्नातक और स्नातक स्तर के पदों पर 11,558 रिक्तियों को भरना है।
