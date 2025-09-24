RRB NTPC New Vacancy 2025: रेलवे में 10-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका! 8875 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

RRB NTPC Exam: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने एनटीपीसी 2025-26 भर्ती अभियान के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कुल 8,875 पदों की घोषणा की गई है। इस राष्ट्रव्यापी भर्ती का उद्देश्य भारतीय रेलवे क्षेत्रों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के पदों को भरना है। अगर आप भी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है।
आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती रेलवे क्षेत्र में सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक गोल्डन चांस है। इन पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट आदि शामिल हैं। उम्मीदवारों का चुनाव कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल फिटनेस परीक्षा के तहत भर्ती प्रक्रिया होगी।
आरआरबी परीक्षा के लिए 8,875 पदों में से 5,817 स्नातक स्तर के पदों के लिए हैं। इनके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। बाकी बचे हुए 3,058 पद उन उम्मीदवारों के लिए हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) पास की है।
आयु सीमा श्रेणी के अनुसार रखी गई है। ग्रेजुएशन पदों के लिए आवेदकों की आयु 18-30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मास्टर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट लागू होती है।
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, महिला और पूर्व सैनिक आवेदकों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जाना चाहिए।
चयन प्रक्रिया में दो कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीटी-1 और सीबीटी-2) शामिल हैं, जिसके बाद आवश्यकतानुसार स्किल टेस्ट या टाइपिंग/योग्यता परीक्षण होंगे। इसके बाद, चुने गए उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट्स सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा।