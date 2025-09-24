RRB NTPC New Vacancy 2025: रेलवे में 10-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका! 8875 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

RRB NTPC Exam: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने एनटीपीसी 2025-26 भर्ती अभियान के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कुल 8,875 पदों की घोषणा की गई है। इस राष्ट्रव्यापी भर्ती का उद्देश्य भारतीय रेलवे क्षेत्रों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के पदों को भरना है। अगर आप भी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है।