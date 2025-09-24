Patrika LogoSwitch to English

RRB NTPC New Vacancy 2025: रेलवे में 10-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका! 8875 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

RRB NTPC Vacancy: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC (Non-Technical Popular Categories) भर्ती 2025 के लिए 8875 पदों पर वैकेंसी की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर आप रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 24, 2025

rrb ntpc new vacancy 2025, rrb ntpc vacancy 2025, RRB NTPC 2025 notification, RRB NTPC recruitment 2025, NTPC 2025 eligibility, RRB NTPC 8875 posts,
रेलवे में 8875 पदों पर भर्ती शुरू! (Image Source: Gemini AI)

RRB NTPC Exam: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने एनटीपीसी 2025-26 भर्ती अभियान के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कुल 8,875 पदों की घोषणा की गई है। इस राष्ट्रव्यापी भर्ती का उद्देश्य भारतीय रेलवे क्षेत्रों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के पदों को भरना है। अगर आप भी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है।

8875 पदों के लिए अधिसूचना जारी (Notification For 8875 Posts)

आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती रेलवे क्षेत्र में सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक गोल्डन चांस है। इन पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट आदि शामिल हैं। उम्मीदवारों का चुनाव कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल फिटनेस परीक्षा के तहत भर्ती प्रक्रिया होगी।

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए योग्यता (Eligibility for RRB NTPC Exam)

आरआरबी परीक्षा के लिए 8,875 पदों में से 5,817 स्नातक स्तर के पदों के लिए हैं। इनके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। बाकी बचे हुए 3,058 पद उन उम्मीदवारों के लिए हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) पास की है।

आयु सीमा (Age Limit)

आयु सीमा श्रेणी के अनुसार रखी गई है। ग्रेजुएशन पदों के लिए आवेदकों की आयु 18-30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मास्टर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट लागू होती है।

आवेदन शुल्क और भुगतान विधि (Application Fee and Mode of Payment)

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, महिला और पूर्व सैनिक आवेदकों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जाना चाहिए।

परीक्षा पैटर्न (Exam Pattern)

चयन प्रक्रिया में दो कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीटी-1 और सीबीटी-2) शामिल हैं, जिसके बाद आवश्यकतानुसार स्किल टेस्ट या टाइपिंग/योग्यता परीक्षण होंगे। इसके बाद, चुने गए उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट्स सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा।

आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए आवेदन कैसे करेंस (How to Apply for RRB NTPC 2025)

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं www.rrbcdg.gov.in
  • वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
  • आवेदन पत्र भरें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता दर्ज करें, और अपना पसंदीदा पद और क्षेत्र चुनें
  • डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
  • इसके बाद फीस भरें और आवेदन जमा करें

शिक्षा

Updated on:

24 Sept 2025 11:28 am

Published on:

24 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Education News / RRB NTPC New Vacancy 2025: रेलवे में 10-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका! 8875 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

