RRB NTPC UG Results: जानें कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम, यहां कर सकेंगे चेक

कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम। (Image Source: Gemini AI)
RRB UG Result Check Online: रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम 2025 की घोषणा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है। अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकेंगे। जिसके अंतर्गत उन्होंने आवेदन किया था।
आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त, 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर, 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसी के साथ आरआरबी ने 15 सितंबर को अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कीऔर आपत्ति विंडो 20 सितंबर, 2025 को बंद हो गई। उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए, उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 50 रुपये लागू बैंक सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा।
इस भर्ती अभियान के माध्यम से, आरआरबी का लक्ष्य देशभर में 3445 खाली स्थनों को भरना है। इनमें से 2022 रिक्तियां कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 361 रिक्तियां अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, 990 रिक्तियां जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 72 रिक्तियां ट्रेन क्लर्क के लिए भरी जाएंगी।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग