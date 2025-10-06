RRB NTPC UG Results: जानें कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम, यहां कर सकेंगे चेक

आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त, 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर, 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसी के साथ आरआरबी ने 15 सितंबर को अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कीऔर आपत्ति विंडो 20 सितंबर, 2025 को बंद हो गई। उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए, उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 50 रुपये लागू बैंक सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा।