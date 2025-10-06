Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

RRB NTPC UG Results: जानें कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम, यहां कर सकेंगे चेक

RRB NTPC Result Date: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट (UG) परीक्षा परिणाम जारी करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 06, 2025

RRB NTPC UG result 2025, RRB NTPC result date, RRB UG result check online, Railway NTPC UG exam result, RRB NTPC result official website,

कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम। (Image Source: Gemini AI)

RRB UG Result Check Online: रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम 2025 की घोषणा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है। अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकेंगे। जिसके अंतर्गत उन्होंने आवेदन किया था।

कब आयोजित हुई थी आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा

आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त, 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर, 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसी के साथ आरआरबी ने 15 सितंबर को अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कीऔर आपत्ति विंडो 20 सितंबर, 2025 को बंद हो गई। उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए, उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 50 रुपये लागू बैंक सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा।

उद्देश्य

इस भर्ती अभियान के माध्यम से, आरआरबी का लक्ष्य देशभर में 3445 खाली स्थनों को भरना है। इनमें से 2022 रिक्तियां कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 361 रिक्तियां अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, 990 रिक्तियां जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 72 रिक्तियां ट्रेन क्लर्क के लिए भरी जाएंगी।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम कैसे करें चेक

  • आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • होम पेज पर, आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए लिंक पर क्लिक करें
  • लॉगइन करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें
  • स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना परिणाम देखें
  • भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें
  • आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम, सीधा लिंक और अधिक पर नवीनतम अपडेट के लिए ब्लॉग का अनुसरण करें

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

06 Oct 2025 12:50 pm

Hindi News / Education News / RRB NTPC UG Results: जानें कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणाम, यहां कर सकेंगे चेक

