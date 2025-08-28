Patrika LogoSwitch to English

RRB NTPC Result Date 2025: मंगलवार को थी मीटिंग, जानिए RRB NTPC रिजल्ट को लेकर क्या है अपडेट?

RRB NTPC 2025 Result Date: रेलवे भर्ती परीक्षा की ओर से आयोजित की गई आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा, 5 से 24 जून के बीच आयोजित की गई थीं। अभ्यार्थियों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।

भारत

Anamika Mishra

Aug 28, 2025

RRB NTPC Result Date, RRB NTPC Result Date 2025, rrb ntpc official website,
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट कब? Image Source: Meta AI)

RRB NTPC 2025 Result Date Update: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अभी तक NTPC 2025 रिजल्ट की तारीख तय नहीं की है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। एग्जाम में शामिल होने के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 57 फीसदी कैंडिडेट्स शामिल हुए। मंगलवार को हुई बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया। इससे पहले, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया था कि इस हफ्ते के अंत तक रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। हालांकि Indian express के मुताबिक, रिजल्ट आने में अभी 2-3 हफ्ते और लगेंगे।

कब जारी हुई आंसर की (When Was The Answer Key Released)

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के पदों के लिए स्टेज 1 (सीबीटी 1) के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 5 जून से 24 जून के बीच आयोजित की गई थी और अनंतिम आंसर की जुलाई में जारी की गई थी। इस कार्यक्रम के अनुसार, रिजल्ट अगस्त 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है। हालांकि, क्षेत्रीय या केंद्रीय रेलवे भर्ती बोर्डों ने अभी तक आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की है।

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट रिजल्ट 2025 (Where To See RRB NTPC Result)

रिजल्ट घोषित होने के बाद, परिणाम संबंधित आरआरबी क्षेत्रीय वेबसाइटों, जैसे आरआरबी चंडीगढ़ (rrbchd.gov.in), आरआरबी इलाहाबाद (rrbald.gov.in), आरआरबी मुंबई (rrbmumbai.gov.in), आदि पर उपलब्ध होंगे।

शिक्षा

Published on:

28 Aug 2025 03:40 pm

Hindi News / Education News / RRB NTPC Result Date 2025: मंगलवार को थी मीटिंग, जानिए RRB NTPC रिजल्ट को लेकर क्या है अपडेट?

