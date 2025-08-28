RRB NTPC Result Date 2025: मंगलवार को थी मीटिंग, जानिए RRB NTPC रिजल्ट को लेकर क्या है अपडेट?

RRB NTPC 2025 Result Date Update: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अभी तक NTPC 2025 रिजल्ट की तारीख तय नहीं की है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। एग्जाम में शामिल होने के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 57 फीसदी कैंडिडेट्स शामिल हुए। मंगलवार को हुई बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया। इससे पहले, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया था कि इस हफ्ते के अंत तक रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। हालांकि Indian express के मुताबिक, रिजल्ट आने में अभी 2-3 हफ्ते और लगेंगे।