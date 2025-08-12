RRB Result 2025: आरआरबी ने पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

RRB Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड(RRB) पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा को लेकर बाद अपडेट सामने आ गया है। RRB ने पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लिए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। भर्ती परीक्षा रिजल्ट के साथ-साथ कट ऑफ भी जारी की गई है। इस भर्ती के माध्यम से 1376 पदों को भर जाना है। इस परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भाग लेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित की गई थी।