RRB Result 2025: आरआरबी ने पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

RRB Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड(RRB) पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा को लेकर बाद अपडेट सामने आ गया है। RRB ने पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लिए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। भर्ती परीक्षा रिजल्ट के साथ-साथ कट ऑफ भी जारी की गई है। इस भर्ती के माध्यम से 1376 पदों को भर जाना है। इस परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भाग लेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित की गई थी।
डाइटिशियन - 05 पद
नर्सिंग सुपरीटेंडेट - 713 पद
क्लि निकल साइकोलॉजिस्ट - 07 पद
डेंटल हाइजीनिस्ट - 03 पद
ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट - 02 पद
स्पीच थैरेपिस्ट - 01 पद
फील्ड वर्कर - 19 पद
ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन - 02 पद
रेडियोग्राफर- 64 पद
टेक्नीशियन- 20 पद
लैबोरेट्री असिस्टेंट- 27 पद
रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही दूसरी परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी करेगा। RRB एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का रिजल्ट जल्दी जारी किया जा सकता है। इस रिजल्ट को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 25 अगस्त के बीच आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा में भाग लिए उम्मीदवार यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से अपना रिजल्ट देख पाएंगे।