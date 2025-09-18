RRB Section Controller Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रेलवे में भर्ती, सेक्शन कंट्रोलर के लिए वैकेंसी

RRB Section Controller Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी पाने का बढ़िया अवसर सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने देशभर के विभिन्न जोनल रेलवे में "सेक्शन कंट्रोलर" पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार14 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के माध्यम से सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती की जाएगी।