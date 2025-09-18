Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RRB Section Controller Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रेलवे में भर्ती, सेक्शन कंट्रोलर के लिए वैकेंसी

Railway Bharti: उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा, जिनमें कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), मेडिकल टेस्ट, और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 18, 2025

RRB Section Controller Recruitment 2025
RRB Section Controller Recruitment 2025

RRB Section Controller Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी पाने का बढ़िया अवसर सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने देशभर के विभिन्न जोनल रेलवे में "सेक्शन कंट्रोलर" पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार14 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के माध्यम से सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती की जाएगी।

RRB Section Controller Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


आवेदन करने के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। ओबीसी अभ्यर्थियों को 3 वर्ष, एससी/एसटी को 5 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

RRB Section Controller Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए CEN 04/2025 Section Controller लिंक पर क्लिक करें।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खोलें और आवश्यक डिटेल्स भरें।
केटेगरी अनुसार निर्धारित फीस का भुगतान करें।
सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए एप्लीकेशन प्रिंट निकाल लें।

Railway Bharti: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा, जिनमें कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), मेडिकल टेस्ट, और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। CBT परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और उम्मीदवारों को हल करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC/ST/pwd उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 250 रूपये देने होंगे। वहीं बाकि उम्मीदवारों को 500 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

18 Sept 2025 07:57 pm

Hindi News / Education News / RRB Section Controller Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रेलवे में भर्ती, सेक्शन कंट्रोलर के लिए वैकेंसी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.