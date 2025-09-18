RRB Section Controller Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रेलवे में भर्ती, सेक्शन कंट्रोलर के लिए वैकेंसी

RRB Section Controller Recruitment 2025: ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी पाने का बढ़िया अवसर सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने देशभर के विभिन्न जोनल रेलवे में "सेक्शन कंट्रोलर" पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार14 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के माध्यम से सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती की जाएगी।
आवेदन करने के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। ओबीसी अभ्यर्थियों को 3 वर्ष, एससी/एसटी को 5 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए CEN 04/2025 Section Controller लिंक पर क्लिक करें।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खोलें और आवश्यक डिटेल्स भरें।
केटेगरी अनुसार निर्धारित फीस का भुगतान करें।
सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए एप्लीकेशन प्रिंट निकाल लें।
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा, जिनमें कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), मेडिकल टेस्ट, और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। CBT परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और उम्मीदवारों को हल करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC/ST/pwd उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 250 रूपये देने होंगे। वहीं बाकि उम्मीदवारों को 500 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा।