10वीं पास और ITI वालों के लिए खुशखबरी! रेलवे में 1700+ पदों पर अप्रेंटिसशिप भर्ती, बिना परीक्षा सीधे मिलेगी नौकरी

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है और इसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। बिना आईटीआई सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। यह आयु सीमा 16 सितंबर 2025 तक की तिथि को आधार मानकर तय की जाएगी। हालांकि आरक्षित वर्गों जैसे एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।