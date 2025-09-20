10वीं पास और ITI वालों के लिए खुशखबरी! रेलवे में 1700+ पदों पर अप्रेंटिसशिप भर्ती, बिना परीक्षा सीधे मिलेगी नौकरी

RRC Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1763 पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
यानी जिन्होंने दसवीं कक्षा पास की है और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, उनके लिए रेलवे में करियर शुरू करने का शानदार अवसर है। आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
रेलवे की इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी ऑफलाइन माध्यम से नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आरआरसी एनसीआर की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcpryj.org पर आवेदन लिंक उपलब्ध है। वहां जाकर उम्मीदवार पहले पंजीकरण करेंगे और फिर लॉगिन बनाकर आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 तय की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय से पहले आवेदन पूरा कर लें ताकि किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति से बचा जा सके।
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है और इसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। बिना आईटीआई सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। यह आयु सीमा 16 सितंबर 2025 तक की तिथि को आधार मानकर तय की जाएगी। हालांकि आरक्षित वर्गों जैसे एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।
इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन उनकी दसवीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर बने मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। इसके बाद शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन डॉक्यूमेंट्स की जांच पूरी होने के बाद ही होगा। इस प्रक्रिया से उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के दबाव से मुक्ति मिलेगी और केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर मौका मिलेगा।
इस अप्रेंटिसशिप भर्ती में सामान्य वर्ग और ओबीसी उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जबकि एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें राज्य सरकार के नियमों के अनुसार स्टाइपेंड भी मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उम्मीदवार रेलवे सेक्टर में अनुभव प्राप्त कर आगे स्थायी नौकरी की तैयारी कर सकेंगे।
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती निकाय
|रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), नॉर्थ सेंट्रल रेलवे
|पद का नाम
|अप्रेंटिस
|कुल पद
|1763
|आवेदन की शुरुआत
|18 सितंबर 2025
|अंतिम तिथि
|17 अक्टूबर 2025
|आधिकारिक वेबसाइट
|www.rrcpryj.org
|शैक्षणिक योग्यता
|10वीं पास (कम से कम 50% अंक) + संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट
|आयु सीमा
|न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष (16 सितंबर 2025 तक)
|आयु में छूट
|एससी/एसटी/ओबीसी को नियमानुसार
|आवेदन शुल्क
|सामान्य/ओबीसी: ₹100, एससी/एसटी/महिला/पीडब्ल्यूबीडी/ट्रांसजेंडर: शुल्क नहीं
|चयन प्रक्रिया
|10वीं और आईटीआई अंकों पर मेरिट लिस्ट + डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
|ट्रेनिंग अवधि
|1 वर्ष
|स्टाइपेंड
|राज्य सरकार के नियमों के अनुसार