RSMSSB Patwari Exam 2025: परीक्षा से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन नहीं तो रुक सकती है एंट्री

परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से दो घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे।

अभ्यर्थी को ई-एडमिट कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पैन कार्ड) साथ लाना होगा। पहचान पत्र पर फोटो तीन साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के लिए 2.5×2.5 सेमी का हालिया रंगीन फोटो और पारदर्शी नीला बॉल पेन साथ लाना अनिवार्य है।