RSMSSB Patwari Exam 2025: परीक्षा से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन नहीं तो रुक सकती है एंट्री

RSMSSB Patwari Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन कल, 17 अगस्त को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर होगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में ली जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक। इस भर्ती प्रक्रिया से राज्य में कुल 3705 पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए लगभग 6.78 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।
बोर्ड ने साफ किया है कि पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी प्रश्न पत्र अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकेंगे, जबकि दूसरी शिफ्ट के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी। यह कदम प्रश्न पत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि, दोनों शिफ्ट के उम्मीदवार अपनी OMR शीट की कार्बन कॉपी घर ले जा सकेंगे ताकि बाद में उत्तरों का मिलान किया जा सके।
परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से दो घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।
परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे।
अभ्यर्थी को ई-एडमिट कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पैन कार्ड) साथ लाना होगा। पहचान पत्र पर फोटो तीन साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के लिए 2.5×2.5 सेमी का हालिया रंगीन फोटो और पारदर्शी नीला बॉल पेन साथ लाना अनिवार्य है।
पुरुष उम्मीदवार: शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा या पैंट पहन सकते हैं, लेकिन जींस पहनने की अनुमति नहीं है।
महिला उम्मीदवार: सलवार-सूट, साड़ी या साधारण कुर्ता-चुन्नी पहन सकती हैं। बालों में सिर्फ रबर बैंड लगाने की इजाजत है।
आभूषण, घड़ी, बेल्ट, स्कार्फ, हैट, ताबीज, हैंडबैग, हेयरपिन आदि पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
चप्पल, सैंडल या जूते पहन सकते हैं, पर मेटल चेन वाले जूतों की अनुमति नहीं है।