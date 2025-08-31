RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 जारी, यहां ऐसे देखें अपना नाम

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।