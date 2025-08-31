RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 जारी, यहां ऐसे देखें अपना नाम

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।
यह भर्ती परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को राज्य के 38 जिलों में आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्टों में हुई थी।
पहली शिफ्ट: सुबह 10 बजे से 12 बजे तक
दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक
इस भर्ती के जरिए 968 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पहले इसमें 803 पद थे लेकिन बाद में 165 पद पढ़ा दिए गए थे।
इस भर्ती के लिए कुल 8,20,942 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था जिनमें से 6,10,168 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। उपस्थिति का प्रतिशत लगभग 74.33% रहा है। बोर्ड ने इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई है और कुछ सवालों को डिलीट भी किया गया है।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही सही और अपडेटेड जानकारी प्राप्त करें।