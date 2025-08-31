Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 जारी, यहां ऐसे देखें अपना नाम

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 जारी हो गया है। उम्मीदवार अपना परिणाम और मेरिट लिस्ट PDF आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

जयपुर

Rahul Yadav

Aug 31, 2025

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025
RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 (Image: Freepik)

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

कब हुआ था RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Exam?

यह भर्ती परीक्षा 12 अप्रैल 2025 को राज्य के 38 जिलों में आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्टों में हुई थी।

ये भी पढ़ें

CBSE छात्रों के लिए गुड न्यूज! बन सकते हैं बोर्ड के पॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट का हिस्सा, स्कूलों से मांगे स्टूडेंट्स के नाम
शिक्षा
CBSE News Update

पहली शिफ्ट: सुबह 10 बजे से 12 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक

इस भर्ती के जरिए 968 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पहले इसमें 803 पद थे लेकिन बाद में 165 पद पढ़ा दिए गए थे।

कितने उम्मीदवार परीक्षा में हुए थे शामिल?

इस भर्ती के लिए कुल 8,20,942 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था जिनमें से 6,10,168 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। उपस्थिति का प्रतिशत लगभग 74.33% रहा है। बोर्ड ने इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई है और कुछ सवालों को डिलीट भी किया गया है।

ऐसे चेक करें RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए Result टैब पर क्लिक करें।
  • यहां आपको RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट की PDF फाइल खुल जाएगी।
  • अब आप Ctrl + F दबाकर अपना नाम या रोल नंबर आसानी से खोज सकते हैं।
  • चाहें तो आप इस PDF को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
  • रिजल्ट का प्रिंटआउट भी ले लें।

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 Pdf Link

महत्वपूर्ण जानकारी

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही सही और अपडेटेड जानकारी प्राप्त करें।

ये भी पढ़ें

RPSC 2nd Grade Teacher Salary: राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के लिए इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए सैलरी
शिक्षा
RPSC 2nd Grade Teacher Salary

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

31 Aug 2025 09:42 am

Published on:

31 Aug 2025 09:32 am

Hindi News / Education News / RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 जारी, यहां ऐसे देखें अपना नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.