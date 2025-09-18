RSSB 4th Grade Exam: 25 लाख अभ्यर्थी देंगे चतुर्थश्रेणी परीक्षा, जानें किन-किन शहरों में है परीक्षा सेंटर और जरुरी गाइडलाइन



किसी भी प्रकार की घड़ी (साधारण या स्मार्ट वॉच),धूप का चश्मा, बेल्ट, बैग, हेयर पिन, कैप, स्कार्फ, मफलर, स्टोल, ताबीज/गंडा, पानी की बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स, पाउच, कैलकुलेटर, रबर, नोटबुक, किताबें, पर्चियां, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, पेजर, माइक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हथियार या किसी भी प्रकार की खतरनाक वस्तु, जूते, चप्पल और सैंडल पहनने की अनुमति होगी, लेकिन उनमें मेटल चेन नहीं होनी चाहिए। साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिह्न के साथ आता है, तो उसे हटाने के लिए नहीं कहा जाएगा। संदेह की स्थिति में उनकी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छुपा न हो।