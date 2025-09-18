Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RSSB 4th Grade Exam: 25 लाख अभ्यर्थी देंगे चतुर्थश्रेणी परीक्षा, जानें किन-किन शहरों में है परीक्षा सेंटर और जरुरी गाइडलाइन

RSSB 4th Grade Exam Guideline: आधी या पूरी बांह की शर्ट/टी-शर्ट, पैंट, कुर्ता-पायजामा पहनकर आ सकते हैं।जींस पहनना वर्जित है, लेकिन यदि कोई उम्मीदवार जींस में आता है तो उसे रोका नहीं जाएगा।

जयपुर

Anurag Animesh

Sep 18, 2025

RSSB 4th Grade Exam
RSSB 4th Grade Exam(Image-Freepik)

RSSB 4th Grade Exam Guideline: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा में ग्रुप-डी के 53,749 पदों पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने के लिए लगभग 24.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के नियम सख्त रहेंगे और ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य होगा।

RSSB 4th Grade Exam: पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड


आधी या पूरी बांह की शर्ट/टी-शर्ट, पैंट, कुर्ता-पायजामा पहनकर आ सकते हैं।जींस पहनना वर्जित है, लेकिन यदि कोई उम्मीदवार जींस में आता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। उसकी विशेष जांच की जाएगी और उससे लिखित घोषणा-पत्र लिया जाएगा। महिलाओं के बात करें तो सलवार-सूट, चुन्नी, साड़ी, कुर्ता या ब्लाउज पहनकर आ सकती हैं। बालों में केवल सामान्य रबर बैंड लगाने की अनुमति होगी। जींस पहनने पर भी पुरुषों की तरह जांच की जाएगी और लिखित आश्वासन लिया जाएगा। गहनों में सिर्फ कांच/लाख की पतली चूड़ियां पहनने की अनुमति होगी। अंगूठी, बाली, चेन, ब्रासलेट आदि पहनकर नहीं आना है।

RSSB 4th Grade Exam Guideline: परीक्षा केंद्र पर ये वस्तुएं प्रतिबंधित


किसी भी प्रकार की घड़ी (साधारण या स्मार्ट वॉच),धूप का चश्मा, बेल्ट, बैग, हेयर पिन, कैप, स्कार्फ, मफलर, स्टोल, ताबीज/गंडा, पानी की बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स, पाउच, कैलकुलेटर, रबर, नोटबुक, किताबें, पर्चियां, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, पेजर, माइक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हथियार या किसी भी प्रकार की खतरनाक वस्तु, जूते, चप्पल और सैंडल पहनने की अनुमति होगी, लेकिन उनमें मेटल चेन नहीं होनी चाहिए। साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिह्न के साथ आता है, तो उसे हटाने के लिए नहीं कहा जाएगा। संदेह की स्थिति में उनकी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छुपा न हो।

जान लें अन्य जरुरी निर्देश


सभी उम्मीदवारों को अपने साथ पारदर्शी नीले रंग का बॉल पेन लाना होगा।परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। राजस्थान रोडवेज बसों में अभ्यर्थियों को परीक्षा से दो दिन पहले और दो दिन बाद तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ रखना होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और मान्य फोटो आईडी ले जाना जरूरी है।आधार कार्ड पर जन्मतिथि होनी चाहिए।विशेष परिस्थितियों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी स्वीकार किया जाएगा।

RSSB 4th Grade Exam: इन जिलों में बनाए गए हैं परीक्षा केन्द्र

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीग, धौलपुर, डीडवाना-कुचामन, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

18 Sept 2025 03:00 pm

Hindi News / Education News / RSSB 4th Grade Exam: 25 लाख अभ्यर्थी देंगे चतुर्थश्रेणी परीक्षा, जानें किन-किन शहरों में है परीक्षा सेंटर और जरुरी गाइडलाइन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.