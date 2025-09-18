RSSB 4th Grade Exam: 25 लाख अभ्यर्थी देंगे चतुर्थश्रेणी परीक्षा, जानें किन-किन शहरों में है परीक्षा सेंटर और जरुरी गाइडलाइन

RSSB 4th Grade Exam Guideline: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा में ग्रुप-डी के 53,749 पदों पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने के लिए लगभग 24.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के नियम सख्त रहेंगे और ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य होगा।
आधी या पूरी बांह की शर्ट/टी-शर्ट, पैंट, कुर्ता-पायजामा पहनकर आ सकते हैं।जींस पहनना वर्जित है, लेकिन यदि कोई उम्मीदवार जींस में आता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। उसकी विशेष जांच की जाएगी और उससे लिखित घोषणा-पत्र लिया जाएगा। महिलाओं के बात करें तो सलवार-सूट, चुन्नी, साड़ी, कुर्ता या ब्लाउज पहनकर आ सकती हैं। बालों में केवल सामान्य रबर बैंड लगाने की अनुमति होगी। जींस पहनने पर भी पुरुषों की तरह जांच की जाएगी और लिखित आश्वासन लिया जाएगा। गहनों में सिर्फ कांच/लाख की पतली चूड़ियां पहनने की अनुमति होगी। अंगूठी, बाली, चेन, ब्रासलेट आदि पहनकर नहीं आना है।
किसी भी प्रकार की घड़ी (साधारण या स्मार्ट वॉच),धूप का चश्मा, बेल्ट, बैग, हेयर पिन, कैप, स्कार्फ, मफलर, स्टोल, ताबीज/गंडा, पानी की बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स, पाउच, कैलकुलेटर, रबर, नोटबुक, किताबें, पर्चियां, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, पेजर, माइक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हथियार या किसी भी प्रकार की खतरनाक वस्तु, जूते, चप्पल और सैंडल पहनने की अनुमति होगी, लेकिन उनमें मेटल चेन नहीं होनी चाहिए। साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिह्न के साथ आता है, तो उसे हटाने के लिए नहीं कहा जाएगा। संदेह की स्थिति में उनकी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छुपा न हो।
सभी उम्मीदवारों को अपने साथ पारदर्शी नीले रंग का बॉल पेन लाना होगा।परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। राजस्थान रोडवेज बसों में अभ्यर्थियों को परीक्षा से दो दिन पहले और दो दिन बाद तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ रखना होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और मान्य फोटो आईडी ले जाना जरूरी है।आधार कार्ड पर जन्मतिथि होनी चाहिए।विशेष परिस्थितियों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी स्वीकार किया जाएगा।
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीग, धौलपुर, डीडवाना-कुचामन, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।