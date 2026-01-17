RSSB Driver Result 2026: राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, यहां से डायरेक्ट करें चेक

बता दें कि वाहन चालक भर्ती परीक्षा कुल 200 अंकों की थी, जिसमें 120 बहुविकल्पीय MCQ सवाल पूछे गए थे। पेपर में कैंडिडेट्स से हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान विषयों पर आधारित सवाल किए गए थे। इन सवालों को हल करने के लिए कैंडिडेट्स को दो घंटे का समय दिया गया था। इसके साथ ही परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी।