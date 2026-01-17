17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

RSSB Driver Result 2026: राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, यहां से डायरेक्ट करें चेक

RSSB Driver Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वाहन चालक (ड्राइवर) भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Mohsina Bano

Jan 17, 2026

RSSB Driver Result 2026

RSSB Driver Result 2026 (Image Source: Freepik)

RSSB Driver Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स अब आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक, इस भर्ती के तहत कुल 2756 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

RSSB Driver Recruitment 2026: इतने पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ड्राइवर भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर, 2025 को किया गया था। परीक्षा के बाद 10 दिसंबर को इसकी आंसर-की जारी की गई थी, जिस पर आपत्तियां लेने के बाद अब बोर्ड ने अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। राजस्थान बोर्ड की ओर से ड्राइवर के कुल 2756 पदों पर भर्ती की जाएगी।

RSSB Driver Result 2026: ये था परीक्षा का पैटर्न

बता दें कि वाहन चालक भर्ती परीक्षा कुल 200 अंकों की थी, जिसमें 120 बहुविकल्पीय MCQ सवाल पूछे गए थे। पेपर में कैंडिडेट्स से हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान विषयों पर आधारित सवाल किए गए थे। इन सवालों को हल करने के लिए कैंडिडेट्स को दो घंटे का समय दिया गया था। इसके साथ ही परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी।

RSMSSB Driver Result PDF: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं-

  • सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए Result सेक्शन पर क्लिक करें।
  • अब RSSB Driver Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • कैंडिडेट्स अपना रोल नंबर सर्च करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट संभाल कर रखें।

RSMSSB Driver 2756 Post: अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश

बोर्ड ने पास घोषित किए गए उम्मीदवारों को सलाह दी है कि, वे रिजल्ट में अपने नाम और रोल नंबर की भली-भांति जांच कर लें। इसके साथ ही, भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण और आगामी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित जांच करते रहें।

ये भी पढ़ें

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती का कट-ऑफ हुआ जारी, rssb.rajasthan.gov.in पर सीधे ऐसे करें चेक
शिक्षा
RSSB 4th Grade Merit List 2025 Out

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 03:30 pm

Hindi News / Education News / RSSB Driver Result 2026: राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, यहां से डायरेक्ट करें चेक

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

हुब्बल्ली में शहर और गांव की संस्कृति का सुंदर संगम: जैन

हुब्बल्ली के घंटीकेरी स्थित शांतिनिकेतन अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 26वें वार्षिक महोत्सव में मौजूद अतिथि।
हुबली

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: 10वीं के बाद राजस्थान सरकार देगी 1.15 लाख रुपये, बस मार्कशीट में चाहिए इतने परसेंट अंक

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana
शिक्षा

RSSB Vacancy 2026: राजस्थान बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment
शिक्षा

Dhanush Mrunal Thakur: 12वीं तक ही पढ़े हैं धनुष, कितनी पढ़ी-लिखी हैं मृणाल एक्टिंग कमाल लेकिन पढ़ाई के मामले में हैं एक-दूसरे से कोसों दूर

शिक्षा

MP Board Admit Card 2026: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

MP Board Admit Card 2026 Released
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.