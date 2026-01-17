RSSB Driver Result 2026: राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, यहां से डायरेक्ट करें चेक

RSSB Driver Result 2026 (Image Source: Freepik)
RSSB Driver Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स अब आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक, इस भर्ती के तहत कुल 2756 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ड्राइवर भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर, 2025 को किया गया था। परीक्षा के बाद 10 दिसंबर को इसकी आंसर-की जारी की गई थी, जिस पर आपत्तियां लेने के बाद अब बोर्ड ने अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। राजस्थान बोर्ड की ओर से ड्राइवर के कुल 2756 पदों पर भर्ती की जाएगी।
बता दें कि वाहन चालक भर्ती परीक्षा कुल 200 अंकों की थी, जिसमें 120 बहुविकल्पीय MCQ सवाल पूछे गए थे। पेपर में कैंडिडेट्स से हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान विषयों पर आधारित सवाल किए गए थे। इन सवालों को हल करने के लिए कैंडिडेट्स को दो घंटे का समय दिया गया था। इसके साथ ही परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी।
कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं-
बोर्ड ने पास घोषित किए गए उम्मीदवारों को सलाह दी है कि, वे रिजल्ट में अपने नाम और रोल नंबर की भली-भांति जांच कर लें। इसके साथ ही, भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण और आगामी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित जांच करते रहें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग