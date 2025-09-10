RVUNL Recruitment 2025: राजस्थान विद्युत निगम में निकली भर्ती, 2 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन जारी, 10वीं पास करें अप्लाई

RVUNL Recruitment 2025: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने टेक्नीशियन-III, आईटीआई ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट जैसे विभिन्न तकनीकी पदों पर बंपर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2163 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है।
इस भर्ती में सीटों की बात करें तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 150 पद उपलब्ध हैं, वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 603 पद, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 498 पद और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सबसे अधिक 912 पदों पर भर्ती की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे आरबीएसई, सीबीएसई या समकक्ष से सेकेंडरी (10वीं) पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एनसीवीटी, एससीवीटी या एनएसी से किसी भी ट्रेड में आईटीआई की योग्यता होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। यह आयु 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर गिनी जाएगी।
आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को RVUNL की वेबसाइट पर जाकर "New Recruitment" सेक्शन में जाना होगा।
वहां उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
आवेदन भरने के बाद फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें