Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RVUNL Recruitment 2025: राजस्थान विद्युत निगम में निकली भर्ती, 2 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन जारी, 10वीं पास करें अप्लाई

RVUNL: इस भर्ती में सीटों की बात करें तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 150 पद उपलब्ध हैं, वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 603 पद, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 498 पद और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सबसे अधिक 912 पदों पर भर्ती की जाएगी।

जयपुर

Anurag Animesh

Sep 10, 2025

RVUNL Recruitment 2025
RVUNL Recruitment 2025(Image-Freepik)

RVUNL Recruitment 2025: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने टेक्नीशियन-III, आईटीआई ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट जैसे विभिन्न तकनीकी पदों पर बंपर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2163 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है।

RVUNL Vacancy 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती में सीटों की बात करें तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 150 पद उपलब्ध हैं, वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 603 पद, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 498 पद और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सबसे अधिक 912 पदों पर भर्ती की जाएगी।

RVUNL Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे आरबीएसई, सीबीएसई या समकक्ष से सेकेंडरी (10वीं) पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही एनसीवीटी, एससीवीटी या एनएसी से किसी भी ट्रेड में आईटीआई की योग्यता होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। यह आयु 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर गिनी जाएगी।

RVUNL Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को RVUNL की वेबसाइट पर जाकर "New Recruitment" सेक्शन में जाना होगा।
वहां उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
आवेदन भरने के बाद फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

10 Sept 2025 08:49 pm

Published on:

10 Sept 2025 08:47 pm

Hindi News / Education News / RVUNL Recruitment 2025: राजस्थान विद्युत निगम में निकली भर्ती, 2 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन जारी, 10वीं पास करें अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.