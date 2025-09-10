RVUNL Recruitment 2025: राजस्थान विद्युत निगम में निकली भर्ती, 2 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन जारी, 10वीं पास करें अप्लाई

RVUNL Recruitment 2025: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने टेक्नीशियन-III, आईटीआई ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट जैसे विभिन्न तकनीकी पदों पर बंपर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2163 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है।