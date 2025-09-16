सत्ता के साथ साधना, नवरात्रि में PM Modi कैसे रहते हैं एक्टिव? जानिए क्या होता है उनकी थाली में

Narendra Modi: नवरात्रि का पर्व भारतभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान लोग मां दुर्गा की आराधना के साथ उपवास और व्रत रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) भी हर साल नवरात्रि में कठोर नियमों का पालन करते हैं। खास बात यह है कि देश की जिम्मेदारियों और व्यस्त राजनीतिक दिनचर्या के बावजूद वे साधना और सेवा दोनों को साथ लेकर चलते हैं। PM Modi पिछले कई दशकों से नवरात्रि में उपवास करते आ रहे हैं। वे पूरे नौ दिन केवल तरल पदार्थों और फलाहार पर रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दिनों वे अन्न का सेवन पूरी तरह छोड़ देते हैं। उनका दिन नींबू पानी, नारियल पानी और कभी-कभी सेब या पपीता जैसे हल्के फलों के रस से गुजरता है।
नवरात्रि के दौरान पीएम मोदी की थाली बहुत साधारण होती है। इसमें मुख्य रूप से नारियल पानी और नींबू पानी, सेब, पपीता और मौसमी जैसे हल्के फल, कभी-कभी सेंधा नमक से बना हल्का फलाहार, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होता है। वे किसी भी तरह के भारी या तली-भुनी चीजों से पूरी तरह परहेज करते हैं।
पीएम मोदी योग और ध्यान को अपने रूटीन का अहम हिस्सा मानते हैं। नवरात्रि में भी वे नियमित योगाभ्यास करते हैं और ध्यान के जरिए मानसिक शांति पाते हैं। यही कारण है कि उपवास के बावजूद उनकी कार्यशैली पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी ने अपनी यह साधना नहीं छोड़ी। चाहे विदेश यात्रा हो या संसद का सत्र, वे नवरात्रि में उपवास जारी रखते हैं। यह उनके अनुशासन और आस्था का परिचायक है।