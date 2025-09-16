सत्ता के साथ साधना, नवरात्रि में PM Modi कैसे रहते हैं एक्टिव? जानिए क्या होता है उनकी थाली में

Narendra Modi: नवरात्रि का पर्व भारतभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान लोग मां दुर्गा की आराधना के साथ उपवास और व्रत रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) भी हर साल नवरात्रि में कठोर नियमों का पालन करते हैं। खास बात यह है कि देश की जिम्मेदारियों और व्यस्त राजनीतिक दिनचर्या के बावजूद वे साधना और सेवा दोनों को साथ लेकर चलते हैं। PM Modi पिछले कई दशकों से नवरात्रि में उपवास करते आ रहे हैं। वे पूरे नौ दिन केवल तरल पदार्थों और फलाहार पर रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दिनों वे अन्न का सेवन पूरी तरह छोड़ देते हैं। उनका दिन नींबू पानी, नारियल पानी और कभी-कभी सेब या पपीता जैसे हल्के फलों के रस से गुजरता है।