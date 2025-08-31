Salman Khan Education: मध्य प्रदेश के इस स्कूल से पढ़े हैं सलमान, पेंटिंग भी सीखी, एक्टिंग से पहले क्या करते थे



सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। वे मशहूर राइटर लेखक सलीम खान के बेटे हैं। सलमान खान ने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के बांद्रा स्थित सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। इस स्कूल में उनके भाई अरबाज खान और सोहेल खान ने भी पढ़ाई की थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सलमान खान ने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि, उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की और फिल्म के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि मॉडलिंग और अभिनय की ओर बढ़ने लगी थी।