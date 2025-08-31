Patrika LogoSwitch to English

Salman Khan Education: मध्य प्रदेश के इस स्कूल से पढ़े हैं सलमान, पेंटिंग भी सीखी, एक्टिंग से पहले क्या करते थे

Salman Khan: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सलमान खान ने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि, उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई...

Anurag Animesh

Aug 31, 2025

Salman Khan Education: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) होस्ट कर रहे हैं। बिग बॉस के घर में कंटेंस्टेंट को आए दिन क्लास लगाते रहते हैं। Bigg Boss 19 के अलावा भी सलमान खान कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के मेगा स्टार और भाईजान सलमान खान कितने पढ़ें-लिखे हैं, या किस स्कूल या कॉलेज से पढ़ें हैं? आइए जानते हैं।

Salman Khan Education: कितने पढ़ें हैं सलमान?


सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। वे मशहूर राइटर लेखक सलीम खान के बेटे हैं। सलमान खान ने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के बांद्रा स्थित सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। इस स्कूल में उनके भाई अरबाज खान और सोहेल खान ने भी पढ़ाई की थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सलमान खान ने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि, उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की और फिल्म के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि मॉडलिंग और अभिनय की ओर बढ़ने लगी थी।

एक्टिंग से पहले क्या करते थे Salman Khan

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर बनने से पहले, सलमान खान असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। सलमान ने कई फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट भी लिखी थी। वह जैकी श्रॉफ की 1988 की फिल्म 'फलक' के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। सलमान खान को पेंटिंग का भी बहुत शौक है। उन्होंने अपनी मां सलमा से पेंटिंग सीखी थी।

शिक्षा

Published on:

31 Aug 2025 06:39 pm

Hindi News / Education News / Salman Khan Education: मध्य प्रदेश के इस स्कूल से पढ़े हैं सलमान, पेंटिंग भी सीखी, एक्टिंग से पहले क्या करते थे

