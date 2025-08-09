Sanskrit Day: देवभाषा का भविष्य संकट में! प्राचार्य और शिक्षक नदारद, शोध भी अधरझूल में, जानें पूरा सच

Sanskrit Day Special : राजस्थान सरकार भले ही संस्कृत दिवस मनाकर भाषा के विकास और उत्थान के दावे करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कोसों दूर है। राजस्थान का जगद्गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय और प्रदेश के सरकारी संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इससे सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश में 51 सरकारी संस्कृत कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। किसी भी कॉलेज में एक भी स्थायी प्राचार्य नहीं है। केवल 55 शिक्षक इन 51 कॉलेजों को चला रहे हैं। ऐसे में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा इन आंकड़ों से झूठा साबित हो रहा है।