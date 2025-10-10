SBI PO Mains Result 2025: जानें कब घोषित होगा एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट, इस लिंक से करें चेक

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को एक वर्णनात्मक पेपर देना होगा जिसमें ईमेल, रिपोर्ट, स्थिति विश्लेषण और संक्षिप्त लेखन के माध्यम से संचार कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। यह परीक्षा 30 मिनट की होती है और 50 अंकों की होती है। मुख्य और वर्णनात्मक पेपर मिलकर भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण बनाते हैं। चरण-II उत्तीर्ण करने के बाद, अभ्यर्थी चरण-III में आगे बढ़ते हैं, जिसमें व्यक्तित्व प्रोफाइलिंग के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद समूह अभ्यास (20 अंक) और साक्षात्कार (30 अंक) शामिल होता है।