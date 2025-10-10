Patrika LogoSwitch to English

SBI PO Mains Result 2025: जानें कब घोषित होगा एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट, इस लिंक से करें चेक

SBI PO Mains Result Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा आयोजित SBI PO Mains Exam 2025 के परिणाम का इंतजार लाखों उम्मीदवारों को है। इस परीक्षा के माध्यम से बैंक देशभर की शाखाओं में Probationary Officer (PO) पदों पर भर्ती करता है।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 10, 2025

SBI PO Mains result 2025, SBI PO mains result date, SBI PO 2025 results, SBI Probationary Officer Mains result, SBI PO mains result check link,

SBI PO Mains Result 2025 (Image Source: Chatgpt)

SBI PO Result Link: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर सकता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in से अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 800 खाली स्थानों को भरना है।

परीक्षा के बाद आगे की प्रक्रिया

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को एक वर्णनात्मक पेपर देना होगा जिसमें ईमेल, रिपोर्ट, स्थिति विश्लेषण और संक्षिप्त लेखन के माध्यम से संचार कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। यह परीक्षा 30 मिनट की होती है और 50 अंकों की होती है। मुख्य और वर्णनात्मक पेपर मिलकर भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण बनाते हैं। चरण-II उत्तीर्ण करने के बाद, अभ्यर्थी चरण-III में आगे बढ़ते हैं, जिसमें व्यक्तित्व प्रोफाइलिंग के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसके बाद समूह अभ्यास (20 अंक) और साक्षात्कार (30 अंक) शामिल होता है।

कब हुई थी एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा

एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्होंने 2, 4 और 5 अगस्त, 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

एसबीआई पीओ मेन्स परिणाम 2025 कैसे डाउनलोड करें?

  • एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं
  • "करियर" ऑप्शन पर क्लिक करें
  • फिर, एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें
  • परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा
  • भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें

एसबीआई पीओ 2025 चयन प्रक्रिया

प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) के पद के लिए चयन में तीन चरण शामिल हैं - प्रारंभिक परीक्षा, चरण-II और चरण-III परीक्षा।

Published on:

10 Oct 2025 12:22 pm

Hindi News / Education News / SBI PO Mains Result 2025: जानें कब घोषित होगा एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट, इस लिंक से करें चेक

