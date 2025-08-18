SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, ऐसे कर पाएंगे चेक

SBI PO Prelims Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट अगस्त 2025 के आखिरी सप्ताह में घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देशभर में कुल 541 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 41 बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं। SBI ने PO की प्रारंभिक परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को आयोजित की थी।
जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होंगे उन्हें मेन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। SBI PO 2025 की मेन परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से एक हफ्ते पहले जारी किए जाएंगे।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और आगे की जानकारी के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित विजिट करते रहें।