SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, ऐसे कर पाएंगे चेक

SBI PO Prelims Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट अगस्त 2025 के आखिरी सप्ताह में घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।