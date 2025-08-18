Patrika LogoSwitch to English

SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, ऐसे कर पाएंगे चेक

SBI PO Prelims Result 2025 का उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानें कब आएगा रिजल्ट और आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर कैसे देख पाएंगे अपना स्कोर।

Rahul Yadav

Aug 18, 2025

SBI PO Prelims Result 2025 (Image: gemini)

SBI PO Prelims Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट अगस्त 2025 के आखिरी सप्ताह में घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देशभर में कुल 541 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 41 बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं। SBI ने PO की प्रारंभिक परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को आयोजित की थी।

ऐसे डाउनलोड करें SBI PO Prelims Result 2025

  • सबसे पहले उम्मीदवार sbi.co.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Careers सेक्शन पर क्लिक करें।
  • वहां Recruitment Results पर जाएं।
  • SBI PO Prelims Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
  • रिजल्ट को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आगे की प्रक्रिया

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होंगे उन्हें मेन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। SBI PO 2025 की मेन परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से एक हफ्ते पहले जारी किए जाएंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और आगे की जानकारी के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित विजिट करते रहें।

18 Aug 2025 04:37 pm

