SBI vs RBI Salary: SBI और RBI की सैलरी में कितना है अंतर? जानिए रैंक वाइज पूरा फर्क

SBI and RBI Salary Difference: बैंकिंग नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। हजारों उम्मीदवार RBI असिस्टेंट और SBI PO जैसी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं। इन परीक्षाओं को पास करना मुश्किल हो सकता है, खासकर SBI PO के लिए, क्योंकि इसमें सीमित सीट होती हैं। ऐसे में अगर आप भी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की, RBI असिस्टेंट और SBI PO के बीच की सैलकी का अंतर जान लीजिए।