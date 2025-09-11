SBI vs RBI Salary: SBI और RBI की सैलरी में कितना है अंतर? जानिए रैंक वाइज पूरा फर्क

SBI and RBI Salary Difference: बैंकिंग नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। हजारों उम्मीदवार RBI असिस्टेंट और SBI PO जैसी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं। इन परीक्षाओं को पास करना मुश्किल हो सकता है, खासकर SBI PO के लिए, क्योंकि इसमें सीमित सीट होती हैं। ऐसे में अगर आप भी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की, RBI असिस्टेंट और SBI PO के बीच की सैलकी का अंतर जान लीजिए।
आरबीआई के असिस्टेंट के तौर पर शुरूआती वेतन करीब 24000 रुपये होता है, कुछ कटौती के बाद इन हैंड यह करीब 22000 रुपये मिलता है। इसके अलावा इन्हें किताब, वाहन खर्च, मेडिकल सुविधा, आदि प्रप्त कराई जाती है।
आरबीआई असिस्टेंट को ग्रेड ए कैडर में प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा देने का मौका मिलता है। ये ऑप्शन बैंक में 5 साल नौकरी करने के बाद ही मिलता है। इसके बाद हर 5 साल बाद यह परीक्षा होती है।
इस बैंक में आपको असिस्टेंट के तौर पर जिम्मेदारियां दी जाएंगीं। जैसे- ईमेलों का रिकॉर्ड रखना, आरटीआई आवेदन पत्रों का जवाब देना, फाइलों को सही से रखना आदि।
इन बैंक अधिकारियों की सैलरी और भत्ता आरबीआई असिस्टेंट से ज्यादा होता है। इनकी शुरुआती सैलरी 48,480 रुपये से 56,480 रुपये प्रति माह होती है। इनकी अन्य सुविधाओं में वाहन भत्ता, आवास किराया भत्ता, सूटकेस अनुदान, इंटरनेट भत्ता, मोबाइल के बिल, मेडिकल सुविधाएं आदि शामिल हैं।
बैंकिंग सेक्टर में ये अधिकारी लेवल की नौकरी होती है। इससे इनका डिसिशन मेकिंग और स्ट्रांग बनाता है। आम बैंकिंग अधिकारी के रूप में प्रतिदिन भुगतान, एटीएम कैश, और अपने उच्च अधिकारियों से समन्वय जैसी कई चीजों पर ध्यान देना होता है।
बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ने की कई मौके मिलते हैं। यहां आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल मिलेगा और अधिकारी के तौर पर किसी भी संगठन में शामिल होने के बाद आप एमडी-सीईओ के पद पर भी पहुंच सकते हैं।