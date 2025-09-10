KP Sharma Oli: माता-पिता को खोकर बचपन से शुरू की राजनीति, स्कूली पढ़ाई छोड़ भी बने प्रधानमंत्री! जानें कौन हैं केपी शर्मा ओली?

KP Sharma Oli Political Career: नेपाल में सोशल मीडिया बैन विवाद हिंसक रूप ले चुका है। नेपाल में जारी देशव्यापी प्रदर्शन में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस आक्रमक प्रदर्शन के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में आइए केपी ओली के राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेकर प्रधानमंत्री पद तक के सफर के बारे में जानते हैं।