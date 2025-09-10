Patrika LogoSwitch to English

SSC CGL Admit Card 2025: जारी हुआ एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें टियर-1 प्रीलिम्स हॉल टिकट डाउनलोड

SSC CGL Admit Card: एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं 12 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। परीक्षा से दो दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप ssc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 10, 2025

SSC CGL Admit Card 2025, SSC CGL 2025 Tier 1 hall ticket, SSC CGL Prelims admit card download, How to download SSC CGL admit card, SSC CGL 2025 admit card link,
SSC CGL Admit Card 2025 डाउनलोड प्रोसेस। (Image Source: Chatgpt)

SSC CGL Exam Admit Card: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की युक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) 2025 की परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होने जा रही है। परीक्षा से दो दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। SSC CGL परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो, ssc.gov.in पर जाकर सभी डीटेल्स भरकर परीक्षा स्लिप डउनलोड कर सकते हैं।

SSC CGL एडमिट कार्ड में होंगी ये जनकारियां (SSC CGL Admit Card Information)

एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर सीजीएल एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है । एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र की तरह ले जाना अनुवार्य होता है। SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 में नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटोग्राफ, परीक्षा तिथि, शिफ्ट समय आदि जैसी सभी जानकारियां होगीं। SSC CGL 2025 परीक्षा के लिए आप इस प्रोसेस से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  • एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर एडमिट कार्ड पर क्लिक करें
  • टियर-1 के लिए प्रवेश पत्र, लिंक पर क्लिक करें।
  • सभी पर्सनल डीटेल्स फिल करें
  • आपका SSC CGL टियर-1 एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर आ जाएगा
  • इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें

शिक्षा

Published on:

10 Sept 2025 01:07 pm

Hindi News / Education News / SSC CGL Admit Card 2025: जारी हुआ एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें टियर-1 प्रीलिम्स हॉल टिकट डाउनलोड

