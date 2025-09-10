SSC CGL Admit Card 2025: जारी हुआ एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें टियर-1 प्रीलिम्स हॉल टिकट डाउनलोड

SSC CGL Exam Admit Card: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की युक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) 2025 की परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होने जा रही है। परीक्षा से दो दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। SSC CGL परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो, ssc.gov.in पर जाकर सभी डीटेल्स भरकर परीक्षा स्लिप डउनलोड कर सकते हैं।
एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर सीजीएल एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है । एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र की तरह ले जाना अनुवार्य होता है। SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 में नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटोग्राफ, परीक्षा तिथि, शिफ्ट समय आदि जैसी सभी जानकारियां होगीं। SSC CGL 2025 परीक्षा के लिए आप इस प्रोसेस से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।