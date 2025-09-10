CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई ने जारी की LOC और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, जानें कब तक भर सकते हैं फीस?

कक्षा 10 और 12 के निजी परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 9 सितंबर से 30 सितंबर, 2025 तक अपने परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेट फीस के साथ 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2025 के बीच भी फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। सीबीएसई के निर्देश के अनुसार, सभी कार्य निर्धारित तिथि को रात 11:59 बजे समाप्त हो जाएं। इसके बाद लेट फीस अगले दिन से तुरंत लागू होगा। एलओसी जमा करने का पोर्टल 30 सितंबर के बाद बंद रहेगा और 3 अक्टूबर को ही खुलेगा।