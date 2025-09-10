CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई ने जारी की LOC और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, जानें कब तक भर सकते हैं फीस?

CBSE LOC Submission: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एलओसी जमा करने और परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख निर्धारित कर दी है। बोर्ड ने विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए वेब मॉड्यूल (सीडब्ल्यूएसएन) और 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए निजी उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण तिथियों को रेखांकित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।
सर्कुलर के अनुसार, सीबीएसई स्कूलों को बिना किसी लेट फीस के 29 अगस्त से 30 सितंबर, 2025 के बीच एलओसी जमा करना होगा। यह सुविधा 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2025 तक लेट फीस के साथ फिर से खुलेगी।
2026 की परीक्षाओं के दौरान छूट चाहने वाले सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों के लिए सीबीएसई ने वेव मॉड्यूल लिंक एक्टिव कर दिया है। 9 सितंबर से 22 सितंबर, 2025 तक बिना लेट फीस के और 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 2025 तक लेट फीस के साथ उपलब्ध होगा।
कक्षा 10 और 12 के निजी परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 9 सितंबर से 30 सितंबर, 2025 तक अपने परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेट फीस के साथ 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2025 के बीच भी फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। सीबीएसई के निर्देश के अनुसार, सभी कार्य निर्धारित तिथि को रात 11:59 बजे समाप्त हो जाएं। इसके बाद लेट फीस अगले दिन से तुरंत लागू होगा। एलओसी जमा करने का पोर्टल 30 सितंबर के बाद बंद रहेगा और 3 अक्टूबर को ही खुलेगा।