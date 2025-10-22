School Holiday: बिहार और यूपी में छठ के मौके पर इतने दिनों की रहेगी छुट्टी, जानें तारीख

छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है। महिलाएं इस व्रत को परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस दौरान व्रती चार दिन तक कठोर नियमों का पालन करती हैं और बिना भोजन व जल ग्रहण किए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। छठ पर्व में लोगों का बड़े पैमाने पर घरों की ओर जाना होता है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग हर साल इस अवसर पर स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लेता है, ताकि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अपने परिवारों के साथ पर्व मना सकें।