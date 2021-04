कोरोना काल में कई निजी स्कूल कर रहे मनमानी, पूरी फीस जमा करने का बना रहे दबाव

School fee: कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकासान स्कूली बच्चों को झेलना पड़ रहा है। स्कूल बंद है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके बावजूद देशभर में कई प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। कई शहरों में अभिभावक स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

गाजियाबाद में विद्यार्थियों के परिणाम रोके

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने बीते शुक्रवार को निजी स्कूलों के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदशर्न किया। अभिभावकों ने निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के परिणाम रोके जाने, प्रमोट न करने, ऑनलाइन क्लास बंद करने के साथ फीस बढ़ाने के खिलाफ आवाज उठाई। एसोसिएशन ने इस प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

अभिभावकों को कहना है कि वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बच्चों की फीस जमा न कर पाने के कारण कई स्कूल संचालकों ने बच्चों के रिजल्ट को रोक दिया है। उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जा रहा है। बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी रोक दी गई है।

School fee for new session



हमीरपुर में स्कूल ने एनुअल चार्जिस मांगे

इसी तरह हमीरपुर जिला मुख्यालय के एक निजी स्कूल पर जबरन एनुअल चार्जिस लेने का मामला सामने आया। इस पर उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने विद्यार्थियों के अभिभावकों को एक सप्ताह अंदर नौकरी छूटने या माली आर्थिक स्थिति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन को उन छात्रों को स्कूल में दाखिला देने और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं

जबलपुर में स्कूली फीस में कोई रियायत नहीं

वहीं जबलपुर में एक स्कूल ने फीस में कोई रियायत न देकर अभिभावकों को पूरी फीस जमा करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क लेने की छूट रखी थी। इसके साथ किसी अन्य शुल्क को लेने पर पाबंदी लगाई थी। इस पर अभिभावकों ने विरोध दर्ज कराया है।

भोपाल के निजी स्कूल कर रहे मनमानी

वहीं भोपाल के निजी स्कूलों में बच्चों की फीस के मामले पर कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। अभिभावकों द्वारा बच्चों से लगातार फीस वसूलने की बात सामने आ रही है। स्कूली बच्चों के अभिभावकों को संदेश भेजकर पूरी फीस जमा करने की हिदायत दी जा रही है। अभिभावकों के अनुसार जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं और पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। इसके बावजूद फीस वसूलना न्याय संगत नहीं है।

