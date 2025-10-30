SEBI Grade A Notification: सेबी में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के कई पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता



इस भर्ती में विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं। जनरल स्ट्रीम में 56 पद हैं, जिसके लिए उम्मीदवार किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, लॉ या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री, या फिर सीए, सीएफए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट की योग्यता रखते हों। लीगल स्ट्रीम में 20 पद हैं, जिनके लिए लॉ की डिग्री अनिवार्य है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में 22 पद रखे गए हैं, जिनके लिए किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या किसी विषय में ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जरुरी है।