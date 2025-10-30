Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SEBI Grade A Notification: सेबी में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के कई पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता

सेबी ग्रेड ए भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 10 जनवरी 2026 को और मुख्य परीक्षा 21 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि इंटरव्यू की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 30, 2025

SEBI Grade A Notification

SEBI Grade A Notification(Image-Freepik)

SEBI Recruitment: Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 110 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल सेबी की आधिकारिक वेबसाइट www.sebi.gov.in पर ही जाकर किये जा सकते हैं।

SEBI Grade A Notification: इन तारीखों पर होगी परीक्षा


सेबी ग्रेड ए भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 10 जनवरी 2026 को और मुख्य परीक्षा 21 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि इंटरव्यू की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

SEBI Grade A vacancy: ये होनी चाहिए योग्यता


इस भर्ती में विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं। जनरल स्ट्रीम में 56 पद हैं, जिसके लिए उम्मीदवार किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, लॉ या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री, या फिर सीए, सीएफए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट की योग्यता रखते हों। लीगल स्ट्रीम में 20 पद हैं, जिनके लिए लॉ की डिग्री अनिवार्य है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में 22 पद रखे गए हैं, जिनके लिए किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या किसी विषय में ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जरुरी है।

रिसर्च स्ट्रीम में 4 पद हैं, जिनके लिए उम्मीदवारों के पास इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकॉनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स में कम से कम दो वर्ष का डिप्लोमा या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम में 3 पद निर्धारित हैं, जिनके लिए हिंदी में मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के रूप में पढ़ी गई होनी चाहिए। इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) में 2 पद और इंजीनियरिंग (सिविल) में 3 पद हैं। दोनों के लिए संबंधित ब्रांच में मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक डिग्री जरुरी है।

SEBI Recruitment: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें दो पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा। दूसरे चरण में मुख्य ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें भी दो पेपर होंगे और प्रत्येक 100 अंकों का रहेगा। अंतिम चरण में इंटरव्यू होगा। पहले चरण की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होगा, जिसके तहत प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के कुल अंकों का एक-चौथाई भाग काटा जाएगा।

ये भी पढ़ें

IBPS Clerk Notification 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में सीटों का हुआ इजाफा, इस राज्य के लिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
शिक्षा
IBPS Clerk Notification 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Oct 2025 12:43 pm

Published on:

30 Oct 2025 12:15 pm

Hindi News / Education News / SEBI Grade A Notification: सेबी में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के कई पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

School Teacher Vacancy: शिक्षकों के 10 हजार से ज्यादा सीटों पर निकली भर्ती, 70 हजार तक मिलेगी सैलरी

School Teacher Vacancy
शिक्षा

IBPS Clerk Notification 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में सीटों का हुआ इजाफा, इस राज्य के लिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

IBPS Clerk Notification 2025
शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें LIC AAO Prelims Result 2025, Direct Link

LIC AAO Prelims Result 2025
शिक्षा

केएसईएबी का ऑनलाइन पंजीकरण बना सिरदर्द, प्राइवेट छात्र परेशान

बैंगलोर

UGC ने जारी की 22 फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट! यूपी में 4… यहां देखिए Fake University New List

Fake University List
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.