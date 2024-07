IAS Training: LBSNAA का बड़ा फैसला! बिना अनुमति अब नहीं बनाए जाएंगे वीडिया या रील

Video And Reels Are Banned During IAS Training: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) ने सख्त कदम उठाते हुए शिष्टाचार के पालन के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश बनाए हैं। अब ट्रेनी अधिकारी बिना अनुमति के किसी भी तरह का डिजिटल कॉन्टेंट चाहे वो वीडियो हो या रील्स पोस्ट नहीं कर पाएंगे।

नई दिल्ली•Jul 23, 2024 / 04:18 pm• Shambhavi Shivani

LBSNAA ने जारी किया नोटिस LBSNAA की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, “किसी भी प्रकार के डिजिटल कॉन्टेंट जिसमें ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अकादमी कैंपस, यात्रा कार्यक्रम, अधिकारी दौरे से संबंधित फोटो-वीडियो को सोशल नेटवर्किंग साइट पर बिना अनुमति के डालना प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध मसूरी स्थित सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के भीतर सार्वजनिक नीति और लोक प्रशासन पर कई क्षेत्रों को कवर करता है। यह भी पढ़ें ऑटो ड्राइवर के बेटे ने बिना कोचिंग जेईई परीक्षा में गाड़ा झंडा, 12वीं में हासिल किए थे 86% अंक नोटिस में आगे कहा गया कि ट्रेनी अधिकारी कैंपस, कक्षा, मेस हॉल, लाउंज, किट, भोजन या कोई अन्य लेख या अध्ययन सामग्री से जुड़े कोई पोस्ट नहीं कर सकते हैं। बता दें, पिछले कुछ समय से कई ऐसे सिविल सेवा अधिकारी हैं जो अपनी हर एक डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। कुछ ट्रेनी अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग के शुरुआत से ही पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। नोटिस में आगे कहा गया कि ट्रेनी अधिकारी कैंपस, कक्षा, मेस हॉल, लाउंज, किट, भोजन या कोई अन्य लेख या अध्ययन सामग्री से जुड़े कोई पोस्ट नहीं कर सकते हैं। बता दें, पिछले कुछ समय से कई ऐसे सिविल सेवा अधिकारी हैं जो अपनी हर एक डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। कुछ ट्रेनी अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग के शुरुआत से ही पोस्ट करना शुरू कर देते हैं।