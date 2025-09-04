यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली सीटों के लिए विशेष काउंसिलिंग आज से शुरू, JEECUP के इस राउंड में ये स्टूडेंट्स ले सकेंगे भाग



परिषद के सचिव संजीव कुमार के अनुसार 4 से 8 सितंबर तक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रिक्त सीटों और अल्पसंख्यक संस्थानों की विशेष कोटा सीटों के लिए ऑप्शन भरने होंगे। इसके बाद 9 सितंबर को सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। चयनित उम्मीदवारों को 10 से 12 सितंबर के बीच लॉगिन कर परामर्श सुरक्षा शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद उनकी सीट स्वतः फ्रीज हो जाएगी। डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 10 से 13 सितंबर तक जिला सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। सीट वापस लेने की अंतिम तारीख 14 सितंबर तय की गई है, जबकि आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की अंतिम समय-सीमा 15 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक होगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर काउंसलिंग शेड्यूल और निर्देश देख सकते हैं।