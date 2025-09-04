Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली सीटों के लिए विशेष काउंसिलिंग आज से शुरू, JEECUP के इस राउंड में ये स्टूडेंट्स ले सकेंगे भाग

JEECUP: परिषद के सचिव संजीव कुमार के अनुसार 4 से 8 सितंबर तक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रिक्त सीटों और अल्पसंख्यक संस्थानों की विशेष कोटा सीटों के लिए ऑप्शन भरने होंगे।

लखनऊ

Anurag Animesh

Sep 04, 2025

JEECUP
JEECUP(Image-Freepik)

JEECUP को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जो भी इच्छुक छात्र अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएं हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) ने प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली सीटों पर दाखिले के लिए सातवें चरण की विशेष काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया 4 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक चलेगी। यह मौका उन अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जो 27 जून से 2 सितंबर तक आयोजित मुख्य या विशेष काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, या फिर पिछली छह चरणों में सीट आवंटन से वंचित रह गए थे। इसके अलावा, छठवें चरण में निर्धारित समय पर डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन न करा पाने वाले उम्मीदवार भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे।

JEECUP: जानें डिटेल्स


परिषद के सचिव संजीव कुमार के अनुसार 4 से 8 सितंबर तक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रिक्त सीटों और अल्पसंख्यक संस्थानों की विशेष कोटा सीटों के लिए ऑप्शन भरने होंगे। इसके बाद 9 सितंबर को सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। चयनित उम्मीदवारों को 10 से 12 सितंबर के बीच लॉगिन कर परामर्श सुरक्षा शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद उनकी सीट स्वतः फ्रीज हो जाएगी। डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 10 से 13 सितंबर तक जिला सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। सीट वापस लेने की अंतिम तारीख 14 सितंबर तय की गई है, जबकि आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की अंतिम समय-सीमा 15 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक होगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर काउंसलिंग शेड्यूल और निर्देश देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

NCVT ITI Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link, skillindiadigital.gov.in
शिक्षा
NCVT ITI Result 2025

JEECUP: परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देश

काउंसलिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसमें कॉलेज और कोर्स का आवंटन मेरिट, विकल्पों और आरक्षण के आधार पर किया जाएगा।
उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू रखना होगा, क्योंकि सभी जानकारी और ओटीपी उसी पर भेजी जाएंगी।
काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी, आवंटन पत्र, पासवर्ड और अन्य डाक्यूमेंट्स Sandes App पर भी उपलब्ध होंगे।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे दिशा-निर्देशों की प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीट आवंटन पत्र, शुल्क रसीद, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर्म और प्रोविजनल एडमिट कार्ड की कॉपी सुरक्षित रखें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

04 Sept 2025 01:42 pm

Hindi News / Education News / यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली सीटों के लिए विशेष काउंसिलिंग आज से शुरू, JEECUP के इस राउंड में ये स्टूडेंट्स ले सकेंगे भाग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट