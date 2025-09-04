यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली सीटों के लिए विशेष काउंसिलिंग आज से शुरू, JEECUP के इस राउंड में ये स्टूडेंट्स ले सकेंगे भाग

JEECUP को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जो भी इच्छुक छात्र अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएं हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) ने प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली सीटों पर दाखिले के लिए सातवें चरण की विशेष काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया 4 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक चलेगी। यह मौका उन अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जो 27 जून से 2 सितंबर तक आयोजित मुख्य या विशेष काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, या फिर पिछली छह चरणों में सीट आवंटन से वंचित रह गए थे। इसके अलावा, छठवें चरण में निर्धारित समय पर डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन न करा पाने वाले उम्मीदवार भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे।
परिषद के सचिव संजीव कुमार के अनुसार 4 से 8 सितंबर तक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रिक्त सीटों और अल्पसंख्यक संस्थानों की विशेष कोटा सीटों के लिए ऑप्शन भरने होंगे। इसके बाद 9 सितंबर को सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। चयनित उम्मीदवारों को 10 से 12 सितंबर के बीच लॉगिन कर परामर्श सुरक्षा शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद उनकी सीट स्वतः फ्रीज हो जाएगी। डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 10 से 13 सितंबर तक जिला सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। सीट वापस लेने की अंतिम तारीख 14 सितंबर तय की गई है, जबकि आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की अंतिम समय-सीमा 15 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक होगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर काउंसलिंग शेड्यूल और निर्देश देख सकते हैं।
काउंसलिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसमें कॉलेज और कोर्स का आवंटन मेरिट, विकल्पों और आरक्षण के आधार पर किया जाएगा।
उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू रखना होगा, क्योंकि सभी जानकारी और ओटीपी उसी पर भेजी जाएंगी।
काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी, आवंटन पत्र, पासवर्ड और अन्य डाक्यूमेंट्स Sandes App पर भी उपलब्ध होंगे।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे दिशा-निर्देशों की प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीट आवंटन पत्र, शुल्क रसीद, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर्म और प्रोविजनल एडमिट कार्ड की कॉपी सुरक्षित रखें।