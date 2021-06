SRMJEEE 2021 Phase 2 postponed : एसआरएम जेईई फेज-2 एग्जाम स्थगित, यहां से जानें पूरी डिटेल्स

SRMJEEE 2021 Phase 2 postponed : एसआरएम संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2021 ( SRM Combined Engineering Entrance Exam 2021 ) फेज-2 स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 25 और 26 जुलाई, 2021 को होने वाली थी। अब इसे 29 और 30 जून, 2021 को आयोजित की जाएगी। SRMJEEE 2021 चरण 2 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्र संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट, application.srmist.edu पर जाकर डिटेल जनकारी हासिल कर सकते हैं।

Read More: CA Exam 2021: सीए फाउंडेशन एग्जाम 24 जून से, छात्रों ने की फाउंडेशन और इंटर परीक्षा स्थगित करने की मांग

एसआरएम संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ( SRMJEEE ) 2021 Phase 2 के आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पूर्व निर्धारित तिथि और समय की जांच कर सकते हैं। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे 20 जून, 2021 तक परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। SRMJEEE 2021 चरण 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन बी.टेक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए है। इन पाठ्यक्रमों का संचालन एसआरएम आईएसटी चेन्नई (कट्टानकुलथुर, वडापलानी, रामपुरम और एनसीआर ), एसआरएम विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा और एसआरएम विश्वविद्यालय एपी आंध्र प्रदेश में किए जाते हैं।

Read More: NIOS 12th Board Exams 2021: 12वीं की परीक्षाएं रद्द, 1.75 लाख छात्रों को मिलेगा इस फैसले का लाभ

SRMJEEE 2021 Phase 2: कैसे करें अवेदन

सबसे पहले उम्मीदवार SRMIST की आधिकारिक वेबसाइट application.srmist.edu पर जाए।

SRMJEEE 2021 चरण 2 ऑनलाइन आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें।

साइन अप प्रक्रिया को पूरा करें और क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।

आवेदन पत्र भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

SRMJEEE आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से करें और सबमिट टैब पर क्लिक करें।SRMJEEE 2021 चरण 2 परीक्षा के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लें।

Read More: JMI Exam 2021: जेएमआई सम सेमेस्टर छात्रों के लिए आयोजित करेगा ओपन बुक एग्जाम, पढ़ें पूरी डिटेल्स

Web Title: SRMJEEE 2021 Phase 2 Postponed Now Exam On June 29 And 30