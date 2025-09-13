SSC CGL 2025 Exam Cancelled: पेपर लीक या कोई और गड़बड़ी? जानिए एसएसी सीजीएल एग्जाम कई केंद्रों पर क्यों हुआ रद्द

SSC CGL Exam Cancellation: 12 सितंबर को होने वाली कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी सीजीएल) परीक्षा 2025 टियर- I कई केंद्रों में रद्द कर दी गई। जानकारी के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम और जम्मू के केंद्रों पर तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। आयोग ने मामले में स्पष्ट किया है कि प्रभावित उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए नई तारीख दी गई है। हालांकि, इस घटना के बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ गया है।
एसएससी अध्यक्ष एस. गोपालकृष्णन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा 227 केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई। लेकिन 12 केंद्रों पर कुछ समस्याओं के कारण परीक्षा बाधित हुई। उन्होंने बताया कि पुराने उपकरणों और आखिरी समय में तकनीकी खराबी के कारण आयोग को वो केंद्र बंद करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली-एनसीआर में नए केंद्र, खासकर गुरुग्राम स्थित एमएम केंद्र के संदर्भ में, 10 दिनों के अंदर आवंटित कर दिए जाएंगे।
गुरुग्राम के सेक्टर 4 स्थित एमएम पब्लिक स्कूल में शुक्रवार सुबह एग्जाम रद्द होने के बाद अफरा-तफरी मच गई। परीक्षार्थी जैसे ही स्कूल पहुंचे, उन्हें पता चला कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, निराश परीक्षार्थियों स्कूल के गेट को तोड़ने की कोशिशकरने लगे। आक्रोश बढ़ने पर पुलिस पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और परीक्षा प्रक्रिया में कथित कुप्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रही आक्रोशित भीड़ को शांत करने का काम किया।
गुरुग्राम के अलावा, आधिकारिक सूचना में पुष्टि की गई है कि दिल्ली के भारती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में प्रशासनिक कारणों से परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। इन केंद्रों के उम्मीदवारों की परीक्षाएं 24, 25 और 26 सितंबर, 2025 को पुनर्निर्धारित की गई हैं। जम्मू में डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन की परीक्षा तकनीकी खराबी के कारण बाधित हुई थी। इन अभ्यर्थियों के लिए पुनर्निर्धारित तिथि 26 सितंबर, 2025 तय की गई है।