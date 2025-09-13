SSC CGL 2025 Exam Cancelled: पेपर लीक या कोई और गड़बड़ी? जानिए एसएसी सीजीएल एग्जाम कई केंद्रों पर क्यों हुआ रद्द

गुरुग्राम के सेक्टर 4 स्थित एमएम पब्लिक स्कूल में शुक्रवार सुबह एग्जाम रद्द होने के बाद अफरा-तफरी मच गई। परीक्षार्थी जैसे ही स्कूल पहुंचे, उन्हें पता चला कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, निराश परीक्षार्थियों स्कूल के गेट को तोड़ने की कोशिशकरने लगे। आक्रोश बढ़ने पर पुलिस पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और परीक्षा प्रक्रिया में कथित कुप्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रही आक्रोशित भीड़ को शांत करने का काम किया।