SSC CGL Admit Card 2025: इस तारीख में आ सकता है एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड

SSC CGL Admit Card 2025: अगर आपने एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जल्द ही CGL टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। यह परीक्षा 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक देशभर के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।