SSC CGL Admit Card 2025: इस तारीख में आ सकता है एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड

SSC CGL Admit Card 2025: अगर आपने एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जल्द ही CGL टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। यह परीक्षा 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक देशभर के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
पिछले ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि एसएससी CGL का एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले यानी 9 या 10 अगस्त को जारी किया जा सकता है। एक बार जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे ssc.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
SSC CGL टियर-1 परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें चार सेक्शन होंगे।
परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी। हर सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे जबकि हर गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटे जाएंगे।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 14582 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 9 जून से 4 जुलाई 2025 तक चली थी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड अच्छे से चेक कर लें और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर ही परीक्षा केंद्र पहुंचे। समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना भी जरूरी है।