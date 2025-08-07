7 अगस्त 2025,

SSC CGL Admit Card 2025: इस तारीख में आ सकता है एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड

SSC CGL Admit Card 2025 जल्द ही जारी हो सकता है। परीक्षा 13 अगस्त से शुरू होगी। जानें कब और कहां से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र, क्या है एग्जाम पैटर्न और जरूरी निर्देश।

भारत

Rahul Yadav

Aug 07, 2025

SSC CGL Admit Card 2025
SSC CGL Admit Card 2025 (Image: Gemini)

SSC CGL Admit Card 2025: अगर आपने एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जल्द ही CGL टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। यह परीक्षा 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक देशभर के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

SSC CGL Admit Card 2025 कब आ सकता है?

पिछले ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि एसएससी CGL का एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले यानी 9 या 10 अगस्त को जारी किया जा सकता है। एक बार जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे ssc.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

SSC CGL Admit Card 2025 कैसे करें डाउनलोड?

  • एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर CGL Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
  • सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा?

SSC CGL टियर-1 परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें चार सेक्शन होंगे।

  • जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग: 25 प्रश्न
  • जनरल अवेयरनेस: 25 प्रश्न
  • क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: 25 प्रश्न
  • इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन: 25 प्रश्न

परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी। हर सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे जबकि हर गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटे जाएंगे।

कुल कितनी हैं वैकेंसी?

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 14582 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 9 जून से 4 जुलाई 2025 तक चली थी।

जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड अच्छे से चेक कर लें और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर ही परीक्षा केंद्र पहुंचे। समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना भी जरूरी है।

शिक्षा

07 Aug 2025 08:07 pm

