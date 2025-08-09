SSC CGL Postponed: एसएससी सीजीएल पहले चरण की परीक्षा पोस्टपोन, जानें अब कब होगा एग्जाम

SSC CGL Postponed: SSC CGL 2025 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL 2025 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कैंडीडेट्स एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यह परीक्षा कब आयोजित की जाएगी इसकी तारीख जल ही आयोग सार्वजनिक करेगी।
SSC CGL 2025 परीक्षा 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आयोजित की जानी थी लेकिन परीक्षा में तकनीकी खामियों के चलते जिसमें, सर्वर क्रैश लॉगिन फेलियर, और प्रश्नों का लोड न लेना शामिल है, के कारण परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि SSC CGL Tier 1 परीक्षा सितंबर के पहले हफ्ते में आयोजित की जा सकती है।
कर्मचारी चयन आयोग ने एक नोटिस जारी करके इस बारे में जानकारी दी की तकनीकी खामियों के कारण सीजीएल टियर 1 परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है।यह दिक्कतें पिछले एग्जाम यानी चयन-पोस्ट (Phase XIII) परीक्षा के दौरान भी हुई थी। जिस कारण से परीक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया था। इस कारण से इसमें सुधार करने के लिए फिलहाल परीक्षा को स्थगित किया गया है और यह परीक्षा अगली तारीख पर आयोजित की जाएगी।
परीक्षा स्थगित करने का फैसला आयोग की ओर से कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं (CBE) के एक नए मॉडल पर शिफ्ट होने के चलते लिया गया है। इस नए मॉडल के तहत हाल ही में चयन पोस्ट फेज-13 परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें पहली बार आधार आधारित प्रमाणीकरण सिस्टम को परीक्षार्थियों और स्टाफ दोनों के लिए लागू किया गया। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया था।