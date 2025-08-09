SSC CGL Postponed: एसएससी सीजीएल पहले चरण की परीक्षा पोस्टपोन, जानें अब कब होगा एग्जाम



कर्मचारी चयन आयोग ने एक नोटिस जारी करके इस बारे में जानकारी दी की तकनीकी खामियों के कारण सीजीएल टियर 1 परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है।यह दिक्कतें पिछले एग्जाम यानी चयन-पोस्ट (Phase XIII) परीक्षा के दौरान भी हुई थी। जिस कारण से परीक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया था। इस कारण से इसमें सुधार करने के लिए फिलहाल परीक्षा को स्थगित किया गया है और यह परीक्षा अगली तारीख पर आयोजित की जाएगी।