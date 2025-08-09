9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

SSC CGL Postponed: एसएससी सीजीएल पहले चरण की परीक्षा पोस्टपोन, जानें अब कब होगा एग्जाम

SSC CGL 2025 Postponed: SSC CGL 2025 परीक्षा 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आयोजित की जानी थी लेकिन परीक्षा में तकनीकी खामियों के चलते जिसमें, सर्वर क्रैश...

भारत

Anurag Animesh

Aug 09, 2025

SSC CGL Postponed
SSC CGL Postponed(Image-Freepik)

SSC CGL Postponed: SSC CGL 2025 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL 2025 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कैंडीडेट्स एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यह परीक्षा कब आयोजित की जाएगी इसकी तारीख जल ही आयोग सार्वजनिक करेगी।

SSC CGL Postponed: अब कब होगी परीक्षा?


SSC CGL 2025 परीक्षा 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आयोजित की जानी थी लेकिन परीक्षा में तकनीकी खामियों के चलते जिसमें, सर्वर क्रैश लॉगिन फेलियर, और प्रश्नों का लोड न लेना शामिल है, के कारण परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि SSC CGL Tier 1 परीक्षा सितंबर के पहले हफ्ते में आयोजित की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

BTSC Staff Nurse Answer Key 2025 हुआ जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड
शिक्षा
BTSC Staff Nurse Answer Key 2025

SSC CGL 2025 Postponed: क्यों स्थगित हुई परीक्षा


कर्मचारी चयन आयोग ने एक नोटिस जारी करके इस बारे में जानकारी दी की तकनीकी खामियों के कारण सीजीएल टियर 1 परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है।यह दिक्कतें पिछले एग्जाम यानी चयन-पोस्ट (Phase XIII) परीक्षा के दौरान भी हुई थी। जिस कारण से परीक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया था। इस कारण से इसमें सुधार करने के लिए फिलहाल परीक्षा को स्थगित किया गया है और यह परीक्षा अगली तारीख पर आयोजित की जाएगी।

SSC CGL 2025: नया सिस्टम हुआ लागू


परीक्षा स्थगित करने का फैसला आयोग की ओर से कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं (CBE) के एक नए मॉडल पर शिफ्ट होने के चलते लिया गया है। इस नए मॉडल के तहत हाल ही में चयन पोस्ट फेज-13 परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें पहली बार आधार आधारित प्रमाणीकरण सिस्टम को परीक्षार्थियों और स्टाफ दोनों के लिए लागू किया गया। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

09 Aug 2025 08:58 am

Published on:

09 Aug 2025 08:56 am

Hindi News / Education News / SSC CGL Postponed: एसएससी सीजीएल पहले चरण की परीक्षा पोस्टपोन, जानें अब कब होगा एग्जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.