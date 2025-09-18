SSC CHSL Admit Card 2025: कब होगी टियर 1 परीक्षा? 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को इंतजार, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

SSC CHSL Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2025 तय समय पर आयोजित नहीं हो सकी है। यह परीक्षा 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 तक होनी थी, लेकिन शेड्यूल के अनुसार आयोजित नहीं हो पाई है। अब लाखों अभ्यर्थी आयोग की ओर से नई परीक्षा तारीख और एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आयोग ने परीक्षा स्थगन पर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि सीजीएल परीक्षा समाप्त होने के बाद इस संबंध में जानकारी दी जाएगी।