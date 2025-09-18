Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

SSC CHSL Admit Card 2025: कब होगी टियर 1 परीक्षा? 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को इंतजार, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

SSC CHSL Admit Card 2025: 30 लाख से अधिक उम्मीदवार एडमिट कार्ड और नई परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जानें डाउनलोड प्रक्रिया और एग्जाम पैटर्न।

भारत

Rahul Yadav

Sep 18, 2025

SSC CHSL Admit Card 2025
SSC CHSL Admit Card 2025 (Image: Freepik)

SSC CHSL Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2025 तय समय पर आयोजित नहीं हो सकी है। यह परीक्षा 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 तक होनी थी, लेकिन शेड्यूल के अनुसार आयोजित नहीं हो पाई है। अब लाखों अभ्यर्थी आयोग की ओर से नई परीक्षा तारीख और एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आयोग ने परीक्षा स्थगन पर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि सीजीएल परीक्षा समाप्त होने के बाद इस संबंध में जानकारी दी जाएगी।

30 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने किया आवेदन

इस साल SSC CHSL भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में लोअर डिविजन क्लर्क (LDC), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), पोस्टल असिस्टेंट/सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के कुल 3,131 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए देशभर से लगभग 30.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

ये भी पढ़ें

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे ने शुरू की सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानिए सैलरी और योग्यता
शिक्षा
RRB Section Controller Vacancy 2025

SSC CHSL Admit Card 2025 ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

एडमिट कार्ड जारी होने पर उम्मीदवार इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
  • अपनी क्षेत्रीय SSC वेबसाइट का चयन करें।
  • रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड इंटर करें।
  • सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले लें।

क्या है परीक्षा पैटर्न?

टियर-1 परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रश्न चार विषयों से पूछे जाएंगे।

  • इंग्लिश लैंग्वेज (बेसिक नॉलेज)
  • जनरल इंटेलिजेंस
  • क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अंकगणित)
  • जनरल अवेयरनेस
  • हर विषय से 25 प्रश्न होंगे यानी कुल 100 प्रश्न।
  • परीक्षा अवधि 60 मिनट होगी।
  • दिव्यांग उम्मीदवारों को 80 मिनट का समय मिलेगा।
  • जो अभ्यर्थी टियर-1 में निर्धारित कटऑफ अंक हासिल करेंगे, वे टियर-2 परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे।

पिछले वर्षों की वैकेंसी और आवेदन

वर्षपदों की संख्याआवेदन करने वाले अभ्यर्थी
20253,13130.69 लाख
20243,71234.55 लाख
20231,76232.17 लाख
20224,52232.35 लाख
20216,01338.05 लाख
20204,72638.98 लाख

दिलचस्प बात यह है कि 2025 में पिछले छह वर्षों की तुलना में सबसे कम आवेदन दर्ज किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Mechanical या Electrical! कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच है सबसे कठिन?
शिक्षा
mechanical engineering, electrical engineering, Mechanical or Electrical, jobs in engineering, engineering jobs, engineering course,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

18 Sept 2025 10:38 am

Hindi News / Education News / SSC CHSL Admit Card 2025: कब होगी टियर 1 परीक्षा? 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को इंतजार, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.