SSC MTS Vacancy 2025: एमटीएस हवलदार भर्ती में सीटों का इजाफा, अब इतने सीटों पर होगा उम्मीदवारों का चयन

MTS के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप-सी स्तर की नौकरियों पर नियुक्ति होती है। जिसमें चपरासी, चौकीदार, माली, जमादार, गेटकीपर आदि पद शामिल है । हवलदार की नियुक्तियां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) एवं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) में की जाती हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन जून 2025 में लिए गए थे। अब उम्मीदवारों को वैकेंसी में हुई इस वृद्धि से बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।