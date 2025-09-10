SSC MTS Vacancy 2025: एमटीएस हवलदार भर्ती में सीटों का इजाफा, अब इतने सीटों पर होगा उम्मीदवारों का चयन

SSC MTS Vacancy 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार भर्ती 2025 के तहत रिक्तियों की संख्या में बंपर बढ़ोतरी की है। अब तक जहां कुल 5464 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी, वहीं अब यह संख्या बढ़ाकर 8021 कर दी गई है। इससे अब और अधिक छात्रों का चयन इस भर्ती के लिए हो पाएगा।
MTS पदों की रिक्तियां अब 4375 से बढ़ाकर 6810 कर दी गई हैं। वहीं, हवलदार पदों की संख्या को 1089 से बढ़ाकर 1211 किया गया है। कुल 6810 MTS पदों में 6078 पद उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है। जबकि 732 पद उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जिनकी आयु 18 से 27 वर्ष तक है।
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|सामान्य (UR)
|2859
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|1486
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|596
|अनुसूचित जाति (SC)
|665
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|472
|भूतपूर्व सैनिक (ESM)
|554
|दिव्यांग (PwD - विभिन्न श्रेणियां)
|197
MTS के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप-सी स्तर की नौकरियों पर नियुक्ति होती है। जिसमें चपरासी, चौकीदार, माली, जमादार, गेटकीपर आदि पद शामिल है । हवलदार की नियुक्तियां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) एवं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) में की जाती हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन जून 2025 में लिए गए थे। अब उम्मीदवारों को वैकेंसी में हुई इस वृद्धि से बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।