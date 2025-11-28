SSC ने खोला नौकरियों का पिटारा, 7948 पदों पर भर्ती का ऐलान, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका

SSC Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार (CBIC और CBN) भर्ती परीक्षा-2025 के लिए वैकेंसी की अस्थायी सूची जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस बार कुल 7948 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आयोग ने रीजन, राज्य और कैटेगरी के हिसाब से इन पदों का पूरा ब्योरा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपनी तैयारी की रणनीति बना सकें।