Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SSC ने खोला नौकरियों का पिटारा, 7948 पदों पर भर्ती का ऐलान, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका

SSC Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी! SSC ने MTS और हवलदार के 7,948 पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है। जानिए आपके राज्य और कैटेगरी में कितनी सीटें हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Mohsina Bano

Nov 28, 2025

SSC Vacancy 2025

SSC Vacancy 2025 (Image: Freepik)

SSC Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार (CBIC और CBN) भर्ती परीक्षा-2025 के लिए वैकेंसी की अस्थायी सूची जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस बार कुल 7948 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आयोग ने रीजन, राज्य और कैटेगरी के हिसाब से इन पदों का पूरा ब्योरा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपनी तैयारी की रणनीति बना सकें।

किस पद के लिए कितनी वैकेंसी?

इस साल जारी की गई 7,948 वैकेंसी को तीन मुख्य कैटेगेरी में बांटा गया है।

  • MTS (18-25 वर्ष आयु वर्ग): 6,078 पद
  • MTS (18-27 वर्ष आयु वर्ग): 732 पद
  • हवलदार (CBIC और CBN): 1,138 पद

किस कैटेगरी के लिए कितने मौके?

आरक्षण के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए हैं।

  • अनारक्षित (UR): 3,679
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 1,973
  • अनुसूचित जाति (SC): 859
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 816
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 621 (इसके अलावा 731 पद पूर्व सैनिकों और 310 पद दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित हैं।)

दिल्ली वालों के लिए सबसे ज्यादा मौके क्षेत्रवार (Region-wise) आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तरी क्षेत्र (Northern Region) में बंपर भर्तियां हैं। अकेले दिल्ली में 1,961 पद उपलब्ध हैं जो सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है।

  • पश्चिमी क्षेत्र (WR): महाराष्ट्र में 732 पद घोषित किए गए हैं।
  • पूर्वी क्षेत्र (ER): पश्चिम बंगाल में 542 पदों पर भर्ती होगी।
  • दक्षिणी क्षेत्र (SR): तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी अच्छी संख्या में वैकेंसी हैं।

हवलदार के पद कहां भरे जाएंगे?

हवलदार के कुल 1,138 पद देशभर के अलग-अलग जीएसटी और कस्टम कमिश्नरेट्स (CBIC और CBN) में भरे जाएंगे। इनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, वडोदरा और गोवा जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।

नोट: वैकेंसी है अस्थायी SSC ने स्पष्ट किया है कि अभी ये रिक्तियां अस्थायी (Tentative) हैं। संबंधित विभागों से अपडेट मिलने पर भविष्य में इन पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लें और अपनी कैटेगरी के अनुसार सीटों की जांच कर लें।

ये भी पढ़ें

Red Planet Day 2025: आज ही क्यों मनाते हैं ‘लाल ग्रह दिवस’? नासा के इस मिशन से जुड़ा है 61 साल पुराना इतिहास
शिक्षा
Red Planet Day 2025 History and Mars Planet Facts in Hindi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

28 Nov 2025 07:54 pm

Hindi News / Education News / SSC ने खोला नौकरियों का पिटारा, 7948 पदों पर भर्ती का ऐलान, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

BLO Full Form क्या होता है, जानिए अपने एरिया के बीएलओ की जानकारी कैसे निकालें?

Booth Level Officer (BLO) verifying voter list documents and doing corrections with villagers in rural India
शिक्षा

Red Planet Day 2025: आज ही क्यों मनाते हैं ‘लाल ग्रह दिवस’? नासा के इस मिशन से जुड़ा है 61 साल पुराना इतिहास

Red Planet Day 2025 History and Mars Planet Facts in Hindi
शिक्षा

इस राज्य के स्कूलों की चौंकाने वाली तस्वीर: न पीने का पानी, न शौचालय और 28 हजार शिक्षक पद खाली

Assam Government School Crisis
शिक्षा

SIR अभियान में यूपी-केरल के BLO ने रचा इतिहास, जानिए कौन हैं ये दोनों

UP and Kerala BLO Success Story
शिक्षा

बल्ले-बल्ले: राजस्थान में सेना भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, हर साल निकलेगी इतनी भर्तियां

Agniveer Bharti
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.