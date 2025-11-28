SSC ने खोला नौकरियों का पिटारा, 7948 पदों पर भर्ती का ऐलान, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका

SSC Vacancy 2025 (Image: Freepik)
SSC Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार (CBIC और CBN) भर्ती परीक्षा-2025 के लिए वैकेंसी की अस्थायी सूची जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस बार कुल 7948 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आयोग ने रीजन, राज्य और कैटेगरी के हिसाब से इन पदों का पूरा ब्योरा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपनी तैयारी की रणनीति बना सकें।
इस साल जारी की गई 7,948 वैकेंसी को तीन मुख्य कैटेगेरी में बांटा गया है।
आरक्षण के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए हैं।
दिल्ली वालों के लिए सबसे ज्यादा मौके क्षेत्रवार (Region-wise) आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तरी क्षेत्र (Northern Region) में बंपर भर्तियां हैं। अकेले दिल्ली में 1,961 पद उपलब्ध हैं जो सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है।
हवलदार के कुल 1,138 पद देशभर के अलग-अलग जीएसटी और कस्टम कमिश्नरेट्स (CBIC और CBN) में भरे जाएंगे। इनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, वडोदरा और गोवा जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।
नोट: वैकेंसी है अस्थायी SSC ने स्पष्ट किया है कि अभी ये रिक्तियां अस्थायी (Tentative) हैं। संबंधित विभागों से अपडेट मिलने पर भविष्य में इन पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लें और अपनी कैटेगरी के अनुसार सीटों की जांच कर लें।
