Station Master Vacancy 2025: स्टेशन मास्टर के 615 पदों परे निकली भर्ती, सैलरी भी है बढ़िया, जान लें जरुरी योग्यता

Station Master Vacancy 2025
Station Master Vacancy 2025: स्टेशन मास्टर की नौकरी करने के युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 8,850 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें से 615 पद स्टेशन मास्टर के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 20 नवंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्टेशन मास्टर की यह वैकेंसी NTPC ग्रेजुएट लेवल श्रेणी में आती है। इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों को वेतनमान के अनुसार पे लेवल 6 में रखा जाएगा, जिसकी प्रारंभिक सैलरी 35,400 रुपये प्रति माह तय की गई है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
स्टेशन मास्टर पद के लिए चयन प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 1) में शामिल होना होगा। इसके बाद दूसरे चरण में CBT 2 परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने वाले अभ्यर्थियों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिक वर्ग के आवेदकों के लिए यह शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी को RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर "RRB NTPC Recruitment 2025 Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उन्हें आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, साथ ही मांगे गए डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म को सबमिट करना होगा। अंतिम चरण में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन फॉर्म की एक कॉपी प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लें।
