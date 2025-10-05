Station Master Vacancy 2025: स्टेशन मास्टर के 615 पदों परे निकली भर्ती, सैलरी भी है बढ़िया, जान लें जरुरी योग्यता



स्टेशन मास्टर पद के लिए चयन प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 1) में शामिल होना होगा। इसके बाद दूसरे चरण में CBT 2 परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने वाले अभ्यर्थियों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिक वर्ग के आवेदकों के लिए यह शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।