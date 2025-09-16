Patrika LogoSwitch to English

Bihar News: बिना ब्याज छात्रों को मिलेगा एजुकेशन लोन, मासिक किस्त भरने में भी मिली राहत, जानें डिटेल्स

अब राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (SCCY) के तहत मिलने वाला शिक्षा ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा। यानी लोन पर अब किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा।

पटना

Anurag Animesh

Sep 16, 2025

Bihar CM Nitish Kumar
Bihar CM Nitish Kumar(Image Source-'X')

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर बिहार सरकार राज्य के लोगों के लिए कई घोषणाएं कर रही है। जिससे आम आदमी को फायदा हो सकता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अब राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (SCCY) के तहत मिलने वाला शिक्षा ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा। यानी लोन पर अब किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यह जानकारी खुद नितीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख कर दी।

Bihar News: अब तक कैसा था प्रावधान

बिहार में छात्रों को एजुकेशन लोन पहले से भी दिया जा रहा है। साल 2016 में सात निश्चय योजना के अंतर्गत शुरू की गई इस स्कीम के तहत 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। पहले इस पर सामान्य छात्रों से 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों को 1 प्रतिशत ब्याज पर यह सुविधा मिलती थी। लेकिन अब सभी श्रेणियों के लिए यह लोन पूरी तरह इंटरस्ट फ्री कर दिया गया है।
साथ ही सरकार ने लोन चुकाने की समयसीमा भी बढ़ा दी है।

इतने किस्त में चुकाने होंगे पैसे


2 लाख रुपये तक के लोन- पहले इसे 60 मासिक किस्तों (5 साल) में चुकाना होता था, अब अवधि बढ़ाकर 84 किस्तें (7 साल) कर दी गई है।
2 लाख से अधिक के लोन- पहले भुगतान अवधि 7 साल (84 किस्तें) तय थी, अब इसे बढ़ाकर 10 साल (120 किस्तें) कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस कदम का मकसद राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।

