Bihar News: बिना ब्याज छात्रों को मिलेगा एजुकेशन लोन, मासिक किस्त भरने में भी मिली राहत, जानें डिटेल्स

बिहार में छात्रों को एजुकेशन लोन पहले से भी दिया जा रहा है। साल 2016 में सात निश्चय योजना के अंतर्गत शुरू की गई इस स्कीम के तहत 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। पहले इस पर सामान्य छात्रों से 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों को 1 प्रतिशत ब्याज पर यह सुविधा मिलती थी। लेकिन अब सभी श्रेणियों के लिए यह लोन पूरी तरह इंटरस्ट फ्री कर दिया गया है।

साथ ही सरकार ने लोन चुकाने की समयसीमा भी बढ़ा दी है।