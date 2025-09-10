Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Success Story: 10वीं में 52 प्रतिशत, IIT, IIM परीक्षा में हुए फेल, नौकरी के साथ पढ़ाई कर बन गए एसडीएम, जानिये SDM Rahul Sinha का सक्सेस मंत्र

राहुल ने बीपीएससी मेंस परीक्षा में 538 अंक और इंटरव्यू में 102 अंक प्राप्त किए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी कहानी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हर असफलता को एक सीख की तरह लिया।

भारत

Anurag Animesh

Sep 10, 2025

SDM Rahul Sinha
SDM Rahul Sinha(Image-Instagram)

Success Story: हमने ये बात कई बार सुनी है कि आपके क्लास के मार्क्स आपकी काबिलियत को सटीक तरीके से नहीं बता सकते। अगर कोई छात्र किसी परीक्षा में फेल हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम टैलेंटेड है या वो भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। ऐसे ही एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं बिहार के Rahul Sinha, जिन्होंने तमाम असफलताओं और मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल किया।

Success Story: पढ़ाई में औसत थे Rahul Sinha


राहुल सिन्हा की शुरुआती पढ़ाई औसत रही। उन्होंने 10वीं की परीक्षा केवल 52% अंकों के साथ पास की थी। बचपन से उनका सपना था कि वो आईआईटी से पढ़ाई करें। उन्होंने इसकी तैयारी भी की और एक बार नहीं, बल्कि तीन बार आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में भाग लिया। लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। लगातार मिलने वाली इन नाकामियों ने भी उनके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा।राहुल ने हार नहीं मानी और 12 साल तक संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहे। उनकी मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) 2019 की परीक्षा में उन्होंने 92वीं रैंक हासिल की और वर्तमान में वे उप-विभागीय पदाधिकारी (SDM) के रूप में कार्यरत हैं।

SDM Rahul Sinha: बीपीएससी में हासिल हुई थी इतनी रैंक


राहुल ने बीपीएससी मेंस परीक्षा में 538 अंक और इंटरव्यू में 102 अंक प्राप्त किए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी कहानी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हर असफलता को एक सीख की तरह लिया। राहुल का मानना है, “जब जागो तभी सवेरा”, यानी शुरुआत कभी भी की जा सकती है, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। उनकी इस ईमानदार और प्रेरणादायक यात्रा को सोशल मीडिया पर काफी सराहा गया है।

SDM Rahul Sinha ने बताया सक्सेस मंत्र

  • किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं तैयारी
  • 70% प्रैक्टिस और 30% पढ़ाई
  • बनाए एक बढ़िया और सही प्लान
  • सिलेबस को छोटे-छोटे पार्ट में कर लें डिवाइड
  • सेल्फ प्रैक्टिस पर दें ज्यादा ध्यान
  • टेस्ट सीरीज निरंतर करें सॉल्व
  • टाइम मैनेजमेंट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

10 Sept 2025 08:12 pm

Hindi News / Education News / Success Story: 10वीं में 52 प्रतिशत, IIT, IIM परीक्षा में हुए फेल, नौकरी के साथ पढ़ाई कर बन गए एसडीएम, जानिये SDM Rahul Sinha का सक्सेस मंत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.