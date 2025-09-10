Success Story: 10वीं में 52 प्रतिशत, IIT, IIM परीक्षा में हुए फेल, नौकरी के साथ पढ़ाई कर बन गए एसडीएम, जानिये SDM Rahul Sinha का सक्सेस मंत्र



राहुल सिन्हा की शुरुआती पढ़ाई औसत रही। उन्होंने 10वीं की परीक्षा केवल 52% अंकों के साथ पास की थी। बचपन से उनका सपना था कि वो आईआईटी से पढ़ाई करें। उन्होंने इसकी तैयारी भी की और एक बार नहीं, बल्कि तीन बार आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में भाग लिया। लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। लगातार मिलने वाली इन नाकामियों ने भी उनके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा।राहुल ने हार नहीं मानी और 12 साल तक संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहे। उनकी मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) 2019 की परीक्षा में उन्होंने 92वीं रैंक हासिल की और वर्तमान में वे उप-विभागीय पदाधिकारी (SDM) के रूप में कार्यरत हैं।