Success Story: नन से Medical Officer बनने की कहानी, कौन हैं इतिहास रचने वाली जीन रोज? जानिए

First Catholic Nun Becomes Medical Officer in Kerala: जहां एक तरफ भारत में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक के तौर पर काम करने वाली कैथोलिक नन दुर्लभ ही मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर जीन रोज जैसी महिलाएं भी हैं। जीन रोज केरल में ‘सिस्टर्स ऑफ द डेस्टिट्यूट’ की सदस्य हैं और असप्ताल में मेडिकल ऑफिसर बनने वाली पहली नन बन गई हैं। आइए, जानते हैं वे कितनी पढ़ी लिखी हैं

भारत•Feb 16, 2025 / 11:35 am• Shambhavi Shivani

