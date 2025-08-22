Success Story: 5 महीने की पढ़ाई में टॉप कर लिया NEET PG 2025, इतने घंटे रोजाना पढ़ाई करते थे AIR 1 Pooshan Mohapatra

डॉ. पूशन ने इंटर्नशिप के साथ-साथ नीट पीजी की तैयारी जारी रखी। उन्होंने बेहतर ढंग से अपनी इंटर्नशिप मार्च में पूरी करने के बाद शुरू की। मार्च से अगस्त तक उन्होंने अपनी तैयारी को अच्छे से धार दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप के बाद भी वे रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे। उनकी तैयारी में पिछले वर्षों के पेपर हल करना, मॉक टेस्ट देना और नियमित प्रैक्टिस शामिल थी। इसके अलावा अलग-अलग विषय के वीडियो लेक्चर से भी वो पढाई करते थे। जिससे उन्हें तैयारी में मदद मिलती थी।