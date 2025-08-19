Sudarshan Reddy बने विपक्ष के उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जानें दोनों खेमों के उम्मीदवारों में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा

Vice President Election: देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर 2025 को चुनाव होगा। यह पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। इस चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सी.पी. राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। वहीं, कांग्रेस और विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी(Sudarshan Reddy) चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया कि सभी सहयोगी दलों की सहमति से यह नाम तय किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों उम्मीदवारों में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है?
Sudarshan Reddy का जन्म 8 जुलाई 1946 को हैदराबाद में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई और बाद में उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1971 में कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दीवानी और संवैधानिक मामलों की पैरवी से की। शुरुआती दौर में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के. प्रताप रेड्डी के मार्गदर्शन में वकालत करते रहे। 8 अगस्त 1988 को उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सरकारी वकील नियुक्त किया गया। इसके बाद वे केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील भी रहे। साल 1993 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। 5 दिसंबर 2005 को सुदर्शन रेड्डी को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और जज बनें।
एनडीए खेमे के उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP Radhakrishnan का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ थ। CP Radhakrishnan ने 1978 में तूतीकोरिन के वी.ओ.सी. कॉलेज (मदुरै यूनिवर्सिटी) से बीबीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। उन्होंने पीएचडी भी किया। पीएचडी में उनका विषय सामंतवाद का पतन था।