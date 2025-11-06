Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SWAYAM 2025: आवेदन में सुधार का आखिरी मौका, एनटीए आज बंद करेगा करेक्शन विंडो

SWAYAM 2025 Correction Window: स्वयं परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार करने का आज आखिरी मौका है। NTA आज यानी 6 नवंबर को करेक्शन विंडो बंद करने जा रहा है। उम्मीदवार exams.nta.nic.in/swayam पर जाकर अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 06, 2025

Swayam 2025 Correction Window

Swayam 2025 Correction Window (Image: Freepik)

Swayam 2025 Correction Window: अगर आपने भी SWAYAM 2025 परीक्षा के लिए आवेदन किया है और फॉर्म में कोई गलती रह गई है यह जानकारी आपके लिए ही है। आज यानी 6 नवंबर करेक्शन के लिए आखिरी दिन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज करेक्शन विंडो बंद करने जा रही है। इसके बाद किसी भी तरह की एडिटिंग या बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कब होगी SWAYAM 2025 परीक्षा?

परीक्षा की तारीखें पहले ही तय की जा चुकी हैं। SWAYAM 2025 परीक्षा 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्टों में होग। हर शिफ्ट की अवधि तीन घंटे (180 मिनट) की होगी।

एनटीए की ओर से जारी सूचना में साफ कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के शहरों की जानकारी सूचना बुलेटिन में दी गई है, इसलिए उम्मीदवारों को शहर चुनते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक बार करेक्शन की तारीख निकल जाने के बाद परीक्षा शहर या केंद्र में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनटीए जल्द ही परीक्षा शहर से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।

ऐसे करें फॉर्म में सुधार

अगर आपने अभी तक फॉर्म में सुधार नहीं किया है, तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले जाएं exams.nta.nic.in/swayam पर।
  • अपने रजिस्ट्रेशन लिंक से लॉगिन करें।
  • आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • जहां जरूरी हो, वहां सुधार करें।
  • ''Submit'' बटन पर क्लिक करें और फिर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
  • इसका प्रिंटआउट या फिजिकल कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें।

एनटीए ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

ये भी पढ़ें

WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 8 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल
शिक्षा
WBSSC Recruitment 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

06 Nov 2025 01:27 pm

Hindi News / Education News / SWAYAM 2025: आवेदन में सुधार का आखिरी मौका, एनटीए आज बंद करेगा करेक्शन विंडो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

ONGC में अप्रेंटिस के 2743 पदों पर वैकेंसी, आवेदन का आखिरी मौका आज, इस लिंक से करें सीधा अप्लाई

ONGC Apprentice Recruitment 2025
शिक्षा

विधानसभा उपचुनाव के चलते जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने बदली 10वीं की परीक्षा तारीखें, यहां से डाउनलोड करें नई डेटशीट

JKBOSE Class 10 Exams 2025
शिक्षा

अब इस तारीख को जारी होगा CAT Admit Card 2025, ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

CAT Admit Card 2025
शिक्षा

WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 8 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

WBSSC Recruitment 2025
शिक्षा

JSSC Jail Warder Recruitment 2025: झारखंड में जेल वार्डर के पद के लिए आवेदन 7 नवंबर से, 60 हजार से ज्यादा सैलरी, जान लें योग्यता

JSSC Jail Warder Recruitment 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.