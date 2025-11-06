SWAYAM 2025: आवेदन में सुधार का आखिरी मौका, एनटीए आज बंद करेगा करेक्शन विंडो

Swayam 2025 Correction Window (Image: Freepik)
Swayam 2025 Correction Window: अगर आपने भी SWAYAM 2025 परीक्षा के लिए आवेदन किया है और फॉर्म में कोई गलती रह गई है यह जानकारी आपके लिए ही है। आज यानी 6 नवंबर करेक्शन के लिए आखिरी दिन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज करेक्शन विंडो बंद करने जा रही है। इसके बाद किसी भी तरह की एडिटिंग या बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परीक्षा की तारीखें पहले ही तय की जा चुकी हैं। SWAYAM 2025 परीक्षा 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्टों में होग। हर शिफ्ट की अवधि तीन घंटे (180 मिनट) की होगी।
एनटीए की ओर से जारी सूचना में साफ कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के शहरों की जानकारी सूचना बुलेटिन में दी गई है, इसलिए उम्मीदवारों को शहर चुनते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक बार करेक्शन की तारीख निकल जाने के बाद परीक्षा शहर या केंद्र में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनटीए जल्द ही परीक्षा शहर से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।
अगर आपने अभी तक फॉर्म में सुधार नहीं किया है, तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
एनटीए ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
