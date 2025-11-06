SWAYAM 2025: आवेदन में सुधार का आखिरी मौका, एनटीए आज बंद करेगा करेक्शन विंडो

एनटीए की ओर से जारी सूचना में साफ कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के शहरों की जानकारी सूचना बुलेटिन में दी गई है, इसलिए उम्मीदवारों को शहर चुनते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक बार करेक्शन की तारीख निकल जाने के बाद परीक्षा शहर या केंद्र में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनटीए जल्द ही परीक्षा शहर से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।