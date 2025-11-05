WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 8 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

WBSSC Recruitment 2025: अगर आप भी सरकरी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी है। पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने राज्यभर के स्कूलों में गैर-शिक्षण पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। कुल 8,477 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में और कैसे आवेदन कर सकते हैं।