WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 8 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

WBSSC Recruitment 2025: अगर आप भी सरकरी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी है। पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने राज्यभर के स्कूलों में गैर-शिक्षण पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। कुल 8,477 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में और कैसे आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन 3 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 3 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं, आवेदन शुल्क का भुगतान उसी दिन रात 11:59 बजे तक किया जा सकेगा।
फीस का भुगतान आप डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए कर सकते हैं।
इस भर्ती में कुल 8,477 पद शामिल हैं जिनकी डिटेल नीचे दी जा रही है।
इस बार चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। ग्रुप C के उम्मीदवारों को टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा भी देनी होगी। वहीं, ग्रुप D के पदों पर केवल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा। परीक्षा का प्रश्नपत्र अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषाओं में रहेगा।
सभी शैक्षणिक योग्यताएं आवेदन की अंतिम तारीख (3 दिसंबर 2025) से पहले पूरी होनी चाहिए।
उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, सरकार के नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी।
