Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 8 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने 8477 गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रुप C और ग्रुप D के लिए आवेदन 3 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर 2025 तक चलेंगे। 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है, डिटेल के लिए पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Rahul Yadav

Nov 05, 2025

WBSSC Recruitment 2025

WBSSC Recruitment 2025 (Image: Freepik)

WBSSC Recruitment 2025: अगर आप भी सरकरी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी है। पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने राज्यभर के स्कूलों में गैर-शिक्षण पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। कुल 8,477 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में और कैसे आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कब तक कर सकते हैं?

ऑनलाइन आवेदन 3 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 3 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं, आवेदन शुल्क का भुगतान उसी दिन रात 11:59 बजे तक किया जा सकेगा।

आवेदन के लिए फीस कितनी लगेगी?

  • सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग: 400 रुपये
  • एससी, एसटी और दिव्यांग (PwD) उम्मीदवार: 150 रुपये

फीस का भुगतान आप डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए कर सकते हैं।

कितने पदों पर है वैकेंसी?

इस भर्ती में कुल 8,477 पद शामिल हैं जिनकी डिटेल नीचे दी जा रही है।

  • ग्रुप C (क्लर्क): 5,488 पद
  • ग्रुप D (अटेंडेंट, प्यून आदि): 2,989 पद

क्या है चयन प्रक्रिया?

इस बार चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। ग्रुप C के उम्मीदवारों को टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा भी देनी होगी। वहीं, ग्रुप D के पदों पर केवल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा। परीक्षा का प्रश्नपत्र अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषाओं में रहेगा।

शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए?

  • ग्रुप C (क्लर्क): उम्मीदवार ने माध्यमिक (10वीं) या इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो।
  • ग्रुप D: उम्मीदवार ने कक्षा 8वीं किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की हो।

सभी शैक्षणिक योग्यताएं आवेदन की अंतिम तारीख (3 दिसंबर 2025) से पहले पूरी होनी चाहिए।

उम्र कितनी होनी चाहिए?

उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, सरकार के नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी।

  • एससी/एसटी: 5 वर्ष की छूट
  • ओबीसी: 3 वर्ष की छूट
  • दिव्यांग उम्मीदवार: 8 वर्ष की छूट

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाएं।
  • भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता जांचें।
  • नए यूजर हैं तो Candidate ID बनाने के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
  • लॉगिन करें और पद (ग्रुप C या D), क्षेत्र, शैक्षणिक योग्यता और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  • फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस ऑनलाइन जमा करें।
  • आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारी एक बार सही से चेक कर लें।
  • आवेदन का प्रिंटआउट डाउनलोड कर अपने पास रखें।

ये भी पढ़ें

NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में ग्रेड ‘ए’ असिस्टेंट मैनेजर के 90 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा भी कर पाएंगे अप्लाई
शिक्षा
NABARD Recruitment 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

05 Nov 2025 03:21 pm

Published on:

05 Nov 2025 03:13 pm

Hindi News / Education News / WBSSC Recruitment 2025: पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 8 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

अब इस तारीख को जारी होगा CAT Admit Card 2025, ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

CAT Admit Card 2025
शिक्षा

JSSC Jail Warder Recruitment 2025: झारखंड में जेल वार्डर के पद के लिए आवेदन 7 नवंबर से, 60 हजार से ज्यादा सैलरी, जान लें योग्यता

JSSC Jail Warder Recruitment 2025
शिक्षा

QS Asia University Rankings 2026 जारी, भारत से ये इंस्टिट्यूट रहा सबसे आगे, जानें टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान

QS Asia University Rankings 2026
शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC CHSL Exam City Slip, Direct Link, ssc.gov.in

SSC CHSL Exam City Slip
शिक्षा

अमृता विश्वविद्यापीठम ने यूनेस्को चेयर की स्थापना की

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.