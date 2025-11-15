Teacher Vacancy 2025: टीचर बनने का मौका, इस राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी

Teacher Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET 2026) की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी डिटेल जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं। TET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2025 तय की गई है और इसी दिन शाम 6 बजे तक अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार भी कर सकेंगे।