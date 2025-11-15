Teacher Vacancy 2025: टीचर बनने का मौका, इस राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी

Teacher Vacancy 2025(Image-Freepik)
Teacher Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET 2026) की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी डिटेल जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं। TET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2025 तय की गई है और इसी दिन शाम 6 बजे तक अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार भी कर सकेंगे।
परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2026 को दो अलग-अलग पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन के लिए पात्रता परीक्षा ली जाएगी। दूसरी पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:45 बजे तक चलेगी और यह कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है। परीक्षा लगभग 20 जिले मुख्यालयों में कराई जाएगी।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद होम पेज पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET26) से संबंधित लिंक चुनना होगा। आगे आवेदन फॉर्म से जुड़े कई विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें से ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म खोलकर मांगी गई जानकारी भरनी होगी। सभी डिटेल्स भरका और डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा करके प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
