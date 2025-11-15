Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Teacher Vacancy 2025: टीचर बनने का मौका, इस राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी

TET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2025 तय की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 15, 2025

Teacher Vacancy 2025

Teacher Vacancy 2025(Image-Freepik)

Teacher Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET 2026) की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी डिटेल जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं। TET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2025 तय की गई है और इसी दिन शाम 6 बजे तक अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार भी कर सकेंगे।

Teacher Vacancy 2025: इन तारीखों पर होगी परीक्षा


परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2026 को दो अलग-अलग पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन के लिए पात्रता परीक्षा ली जाएगी। दूसरी पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:45 बजे तक चलेगी और यह कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है। परीक्षा लगभग 20 जिले मुख्यालयों में कराई जाएगी।

CG TET 2026 Notification: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद होम पेज पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET26) से संबंधित लिंक चुनना होगा। आगे आवेदन फॉर्म से जुड़े कई विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें से ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म खोलकर मांगी गई जानकारी भरनी होगी। सभी डिटेल्स भरका और डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा करके प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

Maithili Thakur बन गई देश की सबसे कम उम्र की विधायक, जानिये उनकी उम्र कितनी है
शिक्षा
Maithili Thakur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Nov 2025 12:59 pm

Hindi News / Education News / Teacher Vacancy 2025: टीचर बनने का मौका, इस राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

AIIMS CRE 2025: एम्स में 1300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

AIIMS Vacancy
शिक्षा

Result Update: 21 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणामों पर दी बड़ी अपडेट

जयपुर

Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली आज से शुरू, जान लें सभी जरुरी तारीख

Territorial Army Recruitment
शिक्षा

Maithili Thakur ने तोड़ा तेजश्वी यादव का रिकॉर्ड, जानें किस मामले में छोड़ा पीछे

Maithili Thakur
शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Rajasthan Police Result 2025 pdf, Direct Link, police.rajasthan.gov.in

Rajasthan Police Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.