Special Vaccination Campaign: तेलंगाना में विदेश जाने वाले छात्रों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू

Special Vaccination Campaign: तेलंगाना सरकार ने पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। हैदराबाद स्थित निवारक चिकित्सा संस्थान की निगरानी में ये अभियान चलाया जा रहा है।

Special Vaccination Campaign: देशभर में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच तेलंगाना सरकार ने विदेश जाने वाले छात्रों के लिए विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरूआत कर दी है। जिन छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश जाना है वे हैदराबाद स्थित निवारक चिकित्सा संस्थान की निगरानी में जारी विशेष टीकाकरण अभियान का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे छात्रों को वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर अपने साथ पासपोर्ट, स्टूडेंट वीजा और संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से जारी आधिकारिक प्रवेश पत्र साथ लाना होगा।

Read More: NEST 2021: कोरोना के चलते नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट स्थगित, अब 15 जुलाई तक करें आवेदन

वैक्सीन की डोज के लिए 2 दिन पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन

हैदराबाद निवारक चिकित्सा संस्थान ( Hyderabad Institute of Preventive Medicine ) के निदेशक डॉ. शंकर ने बताया है कि विदेश में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो दो दिन पहले वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई स्पेशल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

23 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुकी है कोराना वैक्सीन की डोज

भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 23 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें टीकाकरण अभियान ( vaccination campaign ) के 141वें दिन शनिवार को दी गई 31,20,451 डोज भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शनिवार को दी गई कुल डोज में से 18-44 आयुवर्ग के 16,19,504 लाभार्थियों को टीके की पहली डोज जबकि 41,058 को दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 37 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक इस आयुवर्ग के 2.76 करोड़ से अधिक लोगों को पहली डोज और 1,60,406 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है।

Read More: VITEEE 2021: वीआईटीईईई रि-एग्जाम के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू, यहां से करें रजिस्ट्रेशन

Web Title: Telangana Government Begins Special Vaccination Campaign For Students Going Abroad