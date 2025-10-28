15 हजार साल पुराना है MOTHER शब्द, अंग्रेजी के ऐसे 5 सबसे पुराने शब्दों के बारे में जानिए

भाषा अपनी बातों और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। साथ ही भाषा सभ्यताओं और संस्कृति को भी दर्शाने का एक जरिया है। हम जो भी शब्द आज बोलते हैं, उनमें प्राचीन सभ्यताओं, प्रवासों और पुरानी भाषाओं की झलक छिपी होती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे हम कई दशकों या सदियों से बोलते आ रहे हैं। लेकिन क्या हम उन शब्दों के इतिहास के बारे में जानते हैं? चाहे वो शब्द अंग्रेजी के हो या किसी औरत भाषा के। आइये ऐसे ही पांच सबसे पुराने अंग्रेजी शब्दों के बारे में जानते हैं।