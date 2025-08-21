IBPS Clerk Apply Online करने की आज अंतिम तारीख, 10 हजार से ज्यादा पदों के लिए होनी है भर्ती, जल्द करें आवेदन



इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (जन्म 02 अगस्त 1997 से पहले और 01 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए)।आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एससी/एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट होगी। उम्मीदवारों का कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। कंप्यूटर ऑपरेशन/आईटी में डिप्लोमा/डिग्री होनी चाहिए या स्कूल/कॉलेज स्तर पर कंप्यूटर विषय पढ़ा होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को बेसिक पे स्केल के अनुसार 24,050 – 64,480 रूपये दिए जाएंगे।