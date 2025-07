भारत में फ्रेशर्स को इन शहरों में मिल रही सबसे ज्यादा सैलरी, चेन्नई टॉप पर जानें दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का हाल

Top Cities for Entry-Level Salaries in India: देश के पारंपरिक मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए अब हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहर तेजी से नई सैलरी ग्रोथ के केंद्र बनकर उभर रहे हैं। यह जानकारी इंडी‍ड (Indeed) की नई रिपोर्ट PayMap Survey 2025 में सामने आई है।