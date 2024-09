सपनों की उड़ान : 12वीं के बाद ये Course बनाएगा “लखपति”, विदेश में मौज, लाखों की Salary

Course : लाखों में मिलती है Salary

Indian Institute Of Hotel Management नाम से देश के कई राज्यों में यह कॉलेज है। यह सरकारी कॉलेज हैं। सरकारी कॉलेजों के अलावा और कई प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जिनसे इस कोर्स को किया जा सकता है। कॉलेज के चयन के समय छात्रों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कॉलेज में पढ़ाई और प्लेसमेंट अच्छी हो, वहीं एडमिशन लें। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के युवाओं को मैनेजर ऑफ़ होटल, किचन मैनेजर, इवेंट मैनेजर, शेफ, डायरेक्टर ऑफ़ होटल ऑपरेशन, रेस्टोरेंट मैनेजर जैसे पोस्ट पर काम करने को मिलता है। इन पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को शुरआत में 50 हजार तक की Salary मिलती है। जो 2-3 सालों में बढ़कर लाख रुपये प्रति महीने तक पहुंच जाता है। खासकर Five Star या Seven Star होटलों में और बेहतर Salary अपने कर्मचारियों को दी जाती है।