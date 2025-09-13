Richest State In India: ये है भारत का सबसे अमीर राज्य, पहले लगाये अंदाजा फिर चेक करें जवाब

Richest State In India: भारत की अर्थव्यवस्था आज पूरी दुनिया के सामने उभर कर सामने आई है। भारत GDP (USD) के मामले में चौथे स्थान पर है, जो लगभग 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। साथ ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत अगले कुछ सालों में और बढ़िया कर सकता है और 2030 तक GDP के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत में 28 राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्य और प्रदेश भारत के GDP ग्रोथ में अपना योगदान दे रहे हैं। GDP किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए एक पैमाना होता है।